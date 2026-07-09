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Выехали из-за войны: когда украинцы за границей все еще должны платить налоги в Украине

17:16, 9 июля 2026
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Для налоговиков вы остаетесь резидентом Украины гораздо дольше, чем истечет первые полгода с вашего выезда.
Выехали из-за войны: когда украинцы за границей все еще должны платить налоги в Украине
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Многие украинцы из-за войны сейчас проживают за пределами страны. Значительная часть из них выехала как беженцы, однако сохраняет украинское гражданство и имущество в Украине. В Государственной налоговой службе отмечают, что длительное пребывание за границей само по себе не означает автоматической потери статуса налогового резидента Украины.

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Согласно подпункту 14.1.213 Налогового кодекса Украины, определение статуса налогового резидента осуществляется в соответствии с установленной последовательностью критериев.

ГНС оценивает связи физического лица с Украиной шаг за шагом. Если один из предусмотренных законодательством критериев подтверждает статус резидента, дальнейшее применение других критериев уже не осуществляется.

При этом во время оценки могут учитываться различные обстоятельства, в частности гражданство Украины, наличие жилья или других связей с государством.

По позиции налоговой службы, гражданин Украины может оставаться налоговым резидентом даже в случае длительного пребывания за пределами страны, если сохраняется достаточная связь с Украиной.

Для определения статуса необходимо учитывать все обстоятельства, предусмотренные Налоговым кодексом Украины, а не только срок пребывания за границей.

Для прекращения статуса налогового резидента Украины необходимо подтвердить наличие соответствующих оснований согласно законодательству и правилам определения резидентства.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец разъяснил, что такое налоговое резидентство и как украинцам платить налоги за границей.

Налоговое резидентство — это признак, который указывает на максимально тесную связь человека с государством, которому он уплачивает налоги.

Налоговый резидент — это лицо, которое согласно законодательству определенного государства подлежит налогообложению в нем на основании места жительства, постоянного места пребывания, места регистрации или другого аналогичного критерия.

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