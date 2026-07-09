Выехали из-за войны: когда украинцы за границей все еще должны платить налоги в Украине

Для налоговиков вы остаетесь резидентом Украины гораздо дольше, чем истечет первые полгода с вашего выезда.

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Многие украинцы из-за войны сейчас проживают за пределами страны. Значительная часть из них выехала как беженцы, однако сохраняет украинское гражданство и имущество в Украине. В Государственной налоговой службе отмечают, что длительное пребывание за границей само по себе не означает автоматической потери статуса налогового резидента Украины.

Согласно подпункту 14.1.213 Налогового кодекса Украины, определение статуса налогового резидента осуществляется в соответствии с установленной последовательностью критериев.

ГНС оценивает связи физического лица с Украиной шаг за шагом. Если один из предусмотренных законодательством критериев подтверждает статус резидента, дальнейшее применение других критериев уже не осуществляется.

При этом во время оценки могут учитываться различные обстоятельства, в частности гражданство Украины, наличие жилья или других связей с государством.

По позиции налоговой службы, гражданин Украины может оставаться налоговым резидентом даже в случае длительного пребывания за пределами страны, если сохраняется достаточная связь с Украиной.

Для определения статуса необходимо учитывать все обстоятельства, предусмотренные Налоговым кодексом Украины, а не только срок пребывания за границей.

Для прекращения статуса налогового резидента Украины необходимо подтвердить наличие соответствующих оснований согласно законодательству и правилам определения резидентства.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец разъяснил, что такое налоговое резидентство и как украинцам платить налоги за границей.

Налоговое резидентство — это признак, который указывает на максимально тесную связь человека с государством, которому он уплачивает налоги.

Налоговый резидент — это лицо, которое согласно законодательству определенного государства подлежит налогообложению в нем на основании места жительства, постоянного места пребывания, места регистрации или другого аналогичного критерия.

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