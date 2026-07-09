Брак через «Дію» закрепят законом: что изменится для молодоженов и сколько пар уже поженились онлайн в 2026 году

Профильный комитет Верховной Рады рекомендовал принять законопроект об онлайн регистрации брака через «Дію».

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Онлайн-регистрация брака в Украине постепенно становится привычным способом официального оформления семейных отношений. Сервис, который сейчас работает в рамках экспериментального проекта, уже позволил десяткам тысяч украинцев заключить брак дистанционно. Учитывая его популярность, государство планирует закрепить возможность онлайн-регистрации брака на законодательном уровне.

Онлайн-брак планируют закрепить на законодательном уровне

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15306, которым предлагается законодательно урегулировать государственную регистрацию брака в электронной форме через портал электронных услуг.

Необходимость принятия такого закона авторы инициативы объясняют потребностью обеспечить право на брак гражданам, которые из-за войны находятся в разных регионах Украины или за ее пределами. Кроме того, основанием для законодательных изменений стали результаты реализации сервиса «Брак онлайн», которым уже воспользовались десятки тысяч пар.

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал законопроект и рекомендовал парламенту принять его в целом.

В парламенте отмечают, что цифровой формат регистрации позволяет существенно сократить сроки оформления брака: если при стандартной процедуре необходимо ждать один месяц, то онлайн-сервис позволяет пройти все этапы примерно за пять дней.

Пилотный проект, стартовавший в сентябре 2024 года, завершается в этом году. Его тестирование продолжалось почти два года, а завершение экспериментального этапа запланировано на август.

По оценке Верховной Рады, законодательное урегулирование онлайн-регистрации брака обеспечит правовую основу для работы сервиса, которым уже пользуются около 40% пар, вступающих в брак в Украине.

Почти 40% браков украинцы уже регистрируют онлайн

В Министерстве юстиции сообщили, что популярность онлайн-регистрации брака продолжает расти. По данным ведомства, в первом полугодии 2026 года почти четыре из десяти зарегистрированных браков были оформлены дистанционно.

Всего в январе—июне 2026 года в Украине зарегистрировано 79 516 браков, из которых 30 488 оформлены в электронной форме. Таким образом, доля онлайн-регистраций составила 38,3%.

Для сравнения, в течение 2025 года органы государственной регистрации актов гражданского состояния зарегистрировали 165 587 браков, из которых лишь 18,4% были оформлены онлайн.

В настоящее время сервис работает через три цифровых офиса ГРАГС — в Киеве, Львове и Днепре, что позволяет украинцам заключать брак дистанционно независимо от места их пребывания.

Первый цифровой офис начал работу в Киеве в сентябре 2024 года. С тех пор там онлайн зарегистрировано 36 823 брака. В сентябре 2025 года к проекту присоединились Львов и Днепр. С этого времени во Львове дистанционно оформили 8 224 брака, а в Днепре — 17 239.

По состоянию на 1 июля 2026 года через цифровые офисы ГРАГС в электронной форме в общей сложности зарегистрировано 62 286 браков.

Как писала «Судебно-юридическая газета», законопроект №15306 предлагает внести изменения в Семейный кодекс Украины, которые позволят подавать заявление о государственной регистрации брака не только лично в орган ГРАГС, но и через портал электронных услуг. При этом порядок подачи заявления и проведения онлайн-регистрации должен определить Кабинет Министров. Оформление такого заявления через представителя в электронном формате не допускается.

Документ также предусматривает отдельные сроки для дистанционной регистрации брака. В частности, провести регистрацию можно будет не ранее чем через три календарных дня после выбора даты через электронный сервис.

Ключевой новеллой законопроекта является законодательное закрепление возможности заключения брака в дистанционном формате. Предполагается, что государственная регистрация брака и индивидуальный обряд будут проводиться через Единый государственный веб-портал электронных услуг в режиме видеоконференции с участием молодоженов и работника органа ГРАГС в режиме реального времени.

Участие в такой церемонии будет возможно только после прохождения электронной идентификации и аутентификации с использованием удаленной квалифицированной электронной подписи «Дія.Підпис» («Дія ID»).

Подтверждение добровольного согласия на брак будет осуществляться путем подписания электронной актовой записи с помощью «Дія.Підпис» («Дія ID»), после чего документ будет удостоверен квалифицированной электронной подписью работника органа государственной регистрации актов гражданского состояния.

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