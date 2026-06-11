Украинцы смогут регистрировать брак онлайн через Дію: инициативу официально закрепят в законе

В Украине предлагают на законодательном уровне закрепить возможность заключения брака онлайн через Портал Дія.

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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15306 «О внесении изменений в Семейный кодекс Украины и Закон Украины «О государственной регистрации актов гражданского состояния», направленный на урегулирование проведения государственной регистрации брака в электронной форме средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг.

Необходимость таких изменений авторы объясняют потребностью обеспечить реализацию права на брак для граждан, которые из-за войны находятся в разных регионах Украины или за её пределами, а также результатами реализации экспериментального проекта «Брак онлайн». Согласно пояснительной записке, за время действия эксперимента услугой уже воспользовались более 55 тысяч пар.

Электронная регистрация брака

Законопроект предлагает дополнить Семейный кодекс Украины положением о том, что заявление о регистрации брака может подаваться не только лично в орган государственной регистрации актов гражданского состояния, но и в электронной форме. Порядок подачи такого заявления и проведения регистрации должен утверждаться Кабинетом Министров Украины.

Одновременно устанавливается, что подача электронного заявления через представителя не допускается.

Для онлайн-регистрации брака предусматривается отдельный срок: она может проводиться не ранее чем через три календарных дня с момента выбора даты при подаче заявления через электронный сервис.

Церемония в формате видеоконференции

Одной из главных новелл законопроекта является законодательное закрепление дистанционной процедуры заключения брака.

Предлагается установить, что государственная регистрация брака и индивидуальный обряд регистрации проводятся средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг путём участия жениха и невесты, а также сотрудника ДРАЦС в видеоконференции в режиме реального времени.

Участие в такой процедуре будет возможно только после прохождения электронной идентификации и аутентификации с использованием удалённых квалифицированных электронных подписей «Дія.Підпис» («Дія ID»).

Как будет подтверждаться согласие на брак

Законопроект отдельно регулирует порядок фиксации волеизъявления жениха и невесты.

Для подтверждения свободного согласия на государственную регистрацию брака жених и невеста будут подписывать актовую запись о браке, составленную в электронной форме, путём наложения удалённых квалифицированных электронных подписей «Дія.Підпис» («Дія ID»). После этого актовую запись будет подписывать сотрудник органа государственной регистрации актов гражданского состояния с использованием квалифицированной электронной подписи.

Что будет в случае технических проблем

Отдельные положения законопроекта определяют порядок действий в случае срыва онлайн-церемонии.

Если один из будущих супругов, оба будущих супруга либо сотрудник ДРАЦС не присоединятся к видеоконференции в течение 15 минут с момента её начала, либо её проведение станет невозможным по техническим причинам, которые не удалось устранить в течение этого времени, регистрацию брака можно будет перенести на другую дату по письменному заявлению.

При этом срок такого переноса не может превышать одного года со дня подачи заявления о регистрации брака.

Повторный брак и использование государственных реестров

Законопроект уточняет порядок государственной регистрации повторного брака.

Предусматривается, что такая регистрация будет осуществляться на основании сведений о прекращении предыдущего брака, содержащихся в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан. Документы, подтверждающие прекращение предыдущего брака, будут подаваться только в случае отсутствия соответствующей актовой записи в реестре либо если прекращение брака произошло по законодательству иностранного государства.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность подачи через Единый государственный веб-портал электронных услуг заявлений о внесении изменений в актовые записи гражданского состояния.

Таким образом, проект фактически завершает переход от экспериментального формата предоставления услуги к её полноценному законодательному урегулированию.

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