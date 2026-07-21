Незаконного отказа в предоставлении статуса УБД недостаточно для взыскания имущественного ущерба — Верховный Суд

Для взыскания убытков недостаточно доказать лишь незаконность решения государственного органа — необходимо подтвердить факт причинения ущерба и причинно-следственную связь.

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Сам факт признания незаконным решения государственного органа еще не означает, что лицо автоматически имеет право на возмещение имущественного ущерба. Для этого необходимо доказать не только противоправность действий органа власти, но и сам факт причинения ущерба, его размер, а также причинно-следственную связь между незаконным решением и причиненными убытками. Если после получения статуса участника боевых действий лицо не реализовало предусмотренный законом механизм получения причитающихся ему выплат и льгот, это может свидетельствовать о недоказанности имущественного ущерба.

К такому выводу пришел Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда по делу № 761/42970/23. Вместе с тем Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций о том, что незаконный отказ в предоставлении статуса участника боевых действий стал основанием для возмещения морального вреда, поскольку причинил истцу длительные душевные страдания.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд с иском к Службе внешней разведки Украины о возмещении имущественного и морального вреда. Основанием стало то, что в 2020 году комиссия СВРУ отказала ему в предоставлении статуса участника боевых действий.

В дальнейшем административный суд признал этот отказ противоправным, отменил решение комиссии и обязал предоставить истцу статус участника боевых действий с 29 апреля 2016 года. Удостоверение УБД он получил в конце 2022 года.

Истец считал, что из-за незаконного отказа на протяжении нескольких лет был лишен возможности пользоваться предусмотренными законом социальными гарантиями. В связи с этим он просил взыскать имущественный ущерб в виде неполученной единовременной денежной помощи, компенсации за дополнительный оплачиваемый отпуск, а также компенсации стоимости льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, электроэнергии и водоснабжения. Кроме того, он просил взыскать 6 млн грн морального вреда.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, удовлетворил иск частично, взыскав из Государственного бюджета Украины 10 тыс. грн морального вреда. В возмещении имущественного ущерба было отказано.

Что решил Верховный Суд

Кассационный гражданский суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решения судов предыдущих инстанций — без изменений.

Относительно имущественного ущерба

Верховный Суд напомнил, что для возложения на государство обязанности возместить имущественный ущерб необходимо установить все элементы гражданско-правовой ответственности: противоправность решения или действий органа власти, наличие ущерба, его размер, а также причинно-следственную связь между незаконными действиями и причиненным ущербом.

Суд отметил, что незаконность решения комиссии об отказе в предоставлении статуса УБД уже была установлена вступившим в законную силу решением административного суда, поэтому данное обстоятельство не требовало повторного доказывания. Вместе с тем сам по себе факт признания такого решения противоправным не свидетельствует о причинении истцу имущественного ущерба.

КГС ВС согласился с выводами судов предыдущих инстанций о том, что после получения статуса участника боевых действий истец не обращался в установленном законом порядке в соответствующие государственные органы с заявлениями о выплате единовременной денежной помощи и иных причитающихся компенсаций, а также к поставщикам жилищно-коммунальных услуг по вопросу проведения перерасчета.

Верховный Суд отдельно подчеркнул, что такие обращения не являются досудебным порядком урегулирования спора. Речь идет о реализации лицом своих прав, возникших после получения статуса участника боевых действий. Именно поэтому суды обоснованно пришли к выводу, что истец не доказал надлежащими и допустимыми доказательствами ни факт причинения заявленного имущественного ущерба, ни причинно-следственную связь между ним и незаконным решением ответчика.

Относительно морального вреда

Вместе с тем Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций о наличии оснований для компенсации морального вреда.

Суд учел, что незаконный отказ в предоставлении статуса участника боевых действий был установлен вступившим в законную силу решением административного суда. Из-за этого истец на протяжении длительного времени не мог реализовать свои права, был вынужден защищать их в судебном порядке, испытывал постоянный стресс, чувство несправедливости, беспокойство и другие негативные переживания.

КГС ВС согласился с выводами судов предыдущих инстанций относительно определения размера морального вреда в сумме 10 тыс. грн. Суд отметил, что при определении размера компенсации были учтены характер и продолжительность моральных страданий, вынужденные изменения в жизни истца, а также принципы разумности, справедливости и соразмерности.

Доводы кассационной жалобы о необходимости взыскания 6 млн грн морального вреда Верховный Суд отклонил, указав, что они фактически сводятся к несогласию с оценкой доказательств, которая не может быть предметом пересмотра судом кассационной инстанции.

В результате Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решения судов первой и апелляционной инстанций — без изменений.

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