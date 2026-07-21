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Открыли двери припаркованного автомобиля, а в них врезалась машина: кто будет виновен в ДТП

15:15, 21 июля 2026 140
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Решение суда показало, кого признают виновным, если другой автомобиль врежется в открытые двери припаркованной машины.
Открыли двери припаркованного автомобиля, а в них врезалась машина: кто будет виновен в ДТП
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Пункт 15.13 Правил дорожного движения Украины запрещает водителям и пассажирам открывать двери транспортного средства, оставлять их открытыми или выходить из него, если это угрожает безопасности дорожного движения либо создает помехи другим его участникам. Именно эту норму применил Печерский районный суд города Киева, рассмотрев дело о столкновении автомобиля с дверью припаркованной машины.

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Суд пришел к выводу, что водитель не убедилась в безопасности открытия двери, нарушила требования Правил дорожного движения и совершила административное правонарушение, предусмотренное статьей 124 КУоАП.

Обстоятельства дела

Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 ноября 2025 года на улице Ивана Федорова-Предславинской в Киеве.

По материалам дела № 757/59704/25-п, водитель автомобиля Mazda, остановившись на площадке для парковки, открыла заднюю левую дверь автомобиля. В этот момент с ней столкнулся автомобиль Mercedes, двигавшийся в попутном направлении. В результате ДТП оба транспортных средства получили механические повреждения.

Полиция составила в отношении женщины протокол по статье 124 КУоАП, указав, что она нарушила требования пункта 15.13 Правил дорожного движения.

Позиция водителя

В суде водитель вину не признала и просила закрыть производство по делу в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения.

Она пояснила, что припарковала автомобиль на специально отведенной площадке для парковки, после чего убедилась в безопасности своих действий, вышла из автомобиля и открыла заднюю дверь, чтобы помочь сыну, находившемуся в детском автокресле.

По ее словам, дверь уже была открыта, когда произошло столкновение. По ее мнению, причиной ДТП стало то, что водитель Mercedes не соблюдал безопасный интервал и допустил столкновение с уже открытой дверью ее автомобиля.

Что установил суд

Исследовав материалы дела, суд отклонил доводы водителя.

Суд отметил, что пункт 15.13 Правил дорожного движения запрещает открывать двери транспортного средства, оставлять их открытыми или выходить из него, если это угрожает безопасности дорожного движения либо создает помехи другим участникам дорожного движения. Также суд учел положения пункта 1.5 Правил дорожного движения, согласно которому действия участников дорожного движения не должны создавать опасность или помехи для движения либо причинять материальный ущерб.

Вывод о виновности суд сделал на основании протокола об административном правонарушении, схемы дорожно-транспортного происшествия и объяснений обоих водителей.

Оценив доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу, что вина водителя доказана надлежащими, допустимыми и достаточными доказательствами, а ее действия правильно квалифицированы по статье 124 КУоАП.

Суд также отметил, что обстоятельств, смягчающих или отягчающих административную ответственность, по делу не установлено.

Решение суда

Печерский районный суд города Киева признал водителя виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 124 КУоАП, и назначил административное взыскание в виде штрафа в размере 850 грн.

Кроме того, суд взыскал с нее в пользу государства 665,60 грн судебного сбора.

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