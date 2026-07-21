Один военный — одно авто: можно ли оставить гуманитарный транспорт после увольнения и что будет за его продажу

Гуманитарные автомобили для военных: за что могут отменить регистрацию и открыть уголовное производство.

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Получение автомобилей и мотоциклов в качестве гуманитарной помощи нуждам украинских военных уже давно стало привычной практикой. Волонтерские организации и благотворительные фонды регулярно передают транспорт на фронт, однако вокруг его оформления и дальнейшего использования до сих пор возникает много вопросов.

Можно ли зарегистрировать одновременно автомобиль и мотоцикл, если оба были переданы одному военнослужащему? Вправе ли боец ​​после увольнения со службы оставить транспорт себе или продать его? И какие последствия могут возникнуть в случае использования гуманитарного автомобиля не по назначению?

Министерство внутренних дел предоставило официальное разъяснение правил временного государственного учета транспортных средств, ввезенных в Украину как гуманитарная помощь для военнослужащих. В то же время, отдельные положения действующего законодательства вызывают дополнительные вопросы, в частности о праве распоряжения таким имуществом после увольнения с военной службы и ответственности за нарушение установленного порядка.

Один военный – одно гуманитарное транспортное средство

Порядок временного государственного учета транспортных средств, ввезенных в качестве гуманитарной помощи для военнослужащих, определен постановлением Кабинета Министров Украины от 10 мая 2022 года № 584 (с изменениями, внесенными постановлением № 1235).

Эти нормативные акты устанавливают особую процедуру оформления такого транспорта и определяют круг лиц, которые могут им пользоваться. В МВД обратили внимание, что независимо от того, какой именно транспорт получил военнослужащий как гуманитарную помощь – легковой автомобиль, мотоцикл или другое транспортное средство, – на одного человека может быть оформлен временный государственный учет только одного транспортного средства.

То есть, если благотворительный фонд передал военному одновременно автомобиль и мотоцикл, зарегистрировать оба транспортных средства на этого военнослужащего законодательство не разрешает. Фактически ограничение касается не вида транспорта, а количества транспортных средств, которые могут состоять на временном государственном учете по одному приобретателю гуманитарной помощи.

Если в Едином государственном реестре транспортных средств уже содержатся сведения об автомобиле или другом транспортном средстве, состоящем на временном государственном учете по конкретному военнослужащему, сервисный центр откажет в проведении повторной регистрации другого гуманитарного транспортного средства.

Как поставить транспортное средство на временный государственный учет?

Для получения услуги необходимо обратиться в любой удобный сервисный центр МВД и подать:

заявление военнослужащего – приобретателя транспортного средства (печатается в сервисном центре МВД по установленному образцу);

паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте жительства);

документ, удостоверяющий личность военнослужащего (военный билет, удостоверение офицера);

документ, подтверждающий прохождение военной службы приобретателем (справка по воинской части);

акт приемки-передачи транспортного средства, являющегося гуманитарной помощью (согласно приложению к постановлению КМУ № 584 от 10.05.2022);

электронную декларацию о перечне признаваемых гуманитарной помощью товаров (утвержденную постановлением КМУ № 953 от 05.09.2023 или постановлением КМУ № 174 от 01.03.2022).

После завершения процедуры транспортное средство получает номера и временный регистрационный талон.

Таким образом, если военнослужащий получил в качестве гуманитарной помощи автомобиль и мотоцикл или несколько транспортных средств других категорий, временный государственный учет может быть осуществлен только в одном из них. Это требование действующего законодательства.

Что будет с гуманитарным автомобилем после увольнения из ВСУ

Распространено мнение, что после увольнения с военной службы гуманитарный автомобиль автоматически переходит в собственность военнослужащего. На самом деле, это не так. Как следует из разъяснения Главного сервисного центра МВД и положений постановления Кабинета Министров Украины № 584, транспортное средство, ввезенное в Украину как гуманитарная помощь для нужд военнослужащего, не приобретает статус его частной собственности только из-за постановки на временный государственный учет. Такой учет только дает право законно пользоваться транспортным средством во время прохождения военной службы.

Именно поэтому, после освобождения из Вооруженных Сил Украины, военный не может просто оставить автомобиль себе и использовать его как собственное имущество. Постановление №584 определяет исчерпывающий перечень оснований, по которым транспортное средство снимается с временного государственного учета. Среди них: увольнение военнослужащего с военной службы, гибель (смерть) приобретателя, уничтожение трансп ортного средства, пребывания военного в плену, признание лицом, пропавшим без вести, приостановки военной службы, пребывания на лечении свыше месяца, пребывания в розыске из-за самовольного ухода из воинской части или дезертирство, добровольный отказ от транспортного средства в пользу другого военнослужащего.

О наступлении таких обстоятельств в сервисный центр МВД сообщает военная часть, после чего транспортное средство снимается с временного государственного учета. После этого автомобиль не может остаться у бывшего военнослужащего. По общему правилу его разрешено передать только другому военнослужащему, указанному в акте приема-передачи гуманитарной помощи (таких лиц может быть до пяти).

Исключают случаи, когда транспорт передают на ведомственный учет государственных органов сектора безопасности и обороны или когда автомобиль выбраковывается из-за полного уничтожения.

Кроме того, постановлением предусмотрена еще одна важная норма. После прекращения или отмены военного положения все транспортные средства, которые остаются на временном государственном учете как гуманитарная помощь, в течение трех месяцев должны пройти ведомственную регистрацию в соответствующих государственных органах сектора безопасности и обороны. Если этого не сделать, временный государственный учет будет отменен, а транспортное средство будет считаться неучтенным.

Можно ли продать гуманитарный автомобиль

Ответ на этот вопрос также однозначен – нет. Причина состоит в том, что транспортное средство, ввезенное как гуманитарная помощь, имеет специальный правовой режим. Закон Украины «О гуманитарной помощи» определяет гуманитарную помощь как целевую безвозмездную помощь, которая должна использоваться исключительно по назначению, для которого она была предоставлена.

Изменение получателя гуманитарной помощи допускается только в случаях, предусмотренных законодательством и согласованием с донором, если иное не установлено законом. Именно поэтому гуманитарный автомобиль нельзя приравнивать к обычному имуществу, которым может свободно распоряжаться: продавать, дарить или обменивать по собственному усмотрению.

Если в сервисный центр МВД поступают документы, подтверждающие использование транспортного средства не по целевому назначению, временный государственный учет такого автомобиля отменяется. Одновременно копии соответствующих материалов направляются в Министерство социальной политики Украины, осуществляющее контроль за целевым использованием гуманитарной помощи.

Нецелевым использованием могут быть, в частности: продажа гуманитарного автомобиля, передача его третьим лицам вопреки установленному порядку, использование транспорта с целью получения прибыли, другие сделки по распоряжению гуманитарным имуществом, противоречащие его целевому назначению. В некоторых случаях такие действия могут иметь не только административные последствия, но и признаки уголовного преступления.

Так, статья 201-2 Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность за продажу товаров гуманитарной помощи, использование благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи, а также заключение других сделок по распоряжению таким имуществом с целью получения прибыли. В зависимости от стоимости предмета правонарушения и других обстоятельств виновному лицу может грозить наказание вплоть до лишения свободы с конфискацией имущества.

Судебная практика: как суды оценивают незаконное использование гуманитарной помощи

Несмотря на то, что специальный порядок оформления гуманитарных транспортных средств для военнослужащих действует относительно недавно, практика применения статьи 201-2 Уголовного кодекса уже активно формируется. Чаще всего правоохранительные органы открывают уголовные производства в случаях продажи автомобилей, ввезенных в качестве гуманитарной помощи, или использования такого имущества для получения прибыли.

Пример 1. Подозрение в продаже гуманитарных автомобилей более чем на 600 тыс. грн

В июле 2024 года Киевский апелляционный суд оставил в силе меру пресечения лицам, подозреваемым в продаже транспортных средств, ввезенных в Украину как гуманитарную помощь. По данным следствия, фигуранты дела 947/20821/24 реализовывали автомобили, предназначенные для военных нужд, получив незаконную прибыль более 600 тыс. грн.

Их действия были квалифицированы по части третьей статьи 201-2 УК Украины как продажа гуманитарной помощи с целью получения прибыли, совершенной по предварительному сговору группой лиц во время военного положения. Суд согласился, что на этом этапе есть достаточные основания для такого подозрения.

Пример 2. Судебная практика №2: продажа трех гуманитарных автомобилей завершилась обвинительным приговором

В ноябре 2025 Бориспольский горрайонный суд Киевской области вынес приговор по делу 359/12864/25 о продаже транспортных средств, ввезенных в Украину как гуманитарная помощь для военных. Суд установил, что обвиняемый, осознавая гуманитарный статус транспортных средств, организовал продажу трех автомобилей (KIA Sorento и Suzuki Grand Vitara XL-7), ввезенных для обеспечения потребностей военнослужащих.

Общая стоимость автомобилей превышала порог "значительного размера", определенный примечанием к статье 201-2 Уголовного кодекса Украины. Действия лица были квалифицированы по части третьей статьи 201-2 УК Украины как продажа предметов гуманитарной помощи с целью получения прибыли во время военного положения. Суд утвердил соглашение о признании виновности и вынес обвинительный приговор.

Приведенные примеры показывают, что правоохранительные органы все чаще уделяют внимание использованию гуманитарных транспортных средств не по целевому назначению. Поэтому военнослужащим следует помнить: временная государственная регистрация гуманитарного автомобиля не дает права свободно им распоряжаться, а попытка продать или иным способом получить прибыль от такого имущества может повлечь не только отмену временного учета, но и уголовное преследование.

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