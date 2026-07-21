Совет судей Украины поддержал вывод о неприменении статьи 42 Закона о Госбюджете к судьям

Совет судей Украины поддержал вывод о практическом применении статьи 42 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» в отношении судей и единогласно принял соответствующее решение.

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Совет судей Украины единогласно поддержал вывод о практическом применении статьи 42 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» в отношении судей и принял соответствующее решение.

В ходе заседания члены Совета рассмотрели вопрос применения этой нормы и подчеркнули, что положения Закона о Государственном бюджете не могут изменять или ограничивать гарантии, установленные специальным Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Было отмечено, что право судей на ежегодный оплачиваемый отпуск, а также порядок его использования регулируются именно Законом «О судоустройстве и статусе судей», а не бюджетным законодательством. Кроме того, принудительный перенос отпуска или его замена денежной компенсацией противоречат как Закону Украины «Об отпусках», так и международным обязательствам Украины в сфере трудовых прав.

По результатам правового анализа Совет судей пришел к выводу, что положения статьи 42 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» не распространяются на судей. В частности, закон о Государственном бюджете не может изменять или ограничивать гарантии реализации права судей на отпуск, определенные специальным законом, а выплата компенсации за неиспользованные дни отпуска не может осуществляться без согласия судьи.

Документ также подтверждает, что нормы бюджетного закона не могут быть основанием для принудительной выплаты компенсации за неиспользованный отпуск или ограничения права судьи самостоятельно определять время его использования.

Глава Совета судей подчеркнул, что именно РСУ является органом, уполномоченным предоставлять разъяснения по применению Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» в вопросах, связанных с гарантиями деятельности судей, в частности относительно реализации их права на отпуск.

Он также отметил, что в течение длительного времени отдельные суды ошибочно применяли положения Закона о Государственном бюджете, что приводило к необоснованному ограничению права судей использовать ежегодный отпуск в удобное для них время.

В Совете судей выразили надежду, что принятый вывод обеспечит единое применение законодательства судами и гарантирует реализацию права судей на ежегодный отпуск в соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» без ограничений, предусмотренных бюджетным законодательством.

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