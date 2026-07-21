Конкурсы на госслужбу, выборы и децентрализация: какие законы Украина должна принять в рамках Ukraine Facility
Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства согласовал с новым вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Всеволодом Ченцовым дальнейшие законодательные шаги в рамках евроинтеграции.
Как сообщили в Комитете, в работе находятся шесть законопроектов, которые являются «маяками» программы Ukraine Facility — механизма финансовой поддержки Украины со стороны Европейского Союза объемом 50 млрд евро на 2024–2027 годы.
Реформы, которые Украина взяла на себя в рамках Ukraine Facility, предусматривают конкретные евроинтеграционные законопроекты.
Среди ключевых законопроектов:
Восстановление конкурсов на государственную службу (№13478-1)
Документ готовится ко второму чтению. Он предусматривает введение прозрачного отбора на государственную службу и формирование профессионального и добропорядочного корпуса государственных служащих в соответствии с европейскими стандартами.
Урегулирование административного сбора (№4380)
Законопроект находится на подготовке ко второму чтению. Его цель — упорядочить систему платы за административные услуги, обеспечить их доступность, прозрачность и качество.
Медиа в избирательном процессе (№8310)
Документ прорабатывается Комитетом к первому чтению. Он предусматривает изменения в Избирательный кодекс для имплементации европейской Директивы об аудиовизуальных медиасервисах и установления более прозрачных правил работы медиа во время выборов.
Финансирование избирательных кампаний (№11462)
Законопроект об усилении прозрачности, надзора и подотчетности, введении единого независимого надзорного органа в соответствии с рекомендациями ОБСЕ/БДИПЧ и Венецианской комиссии.
Парламентская служба (№4530)
Документ готовится ко второму чтению и должен ввести современное правовое регулирование работы Аппарата Верховной Рады.
Отдельное внимание сосредоточено на законопроекте №14412 «Об основах разграничения и распределения полномочий между уровнями публичного управления». Документ готовится ко второму чтению и должен стать одним из ключевых элементов продолжения реформы децентрализации.
Законопроект предусматривает устранение конфликтов компетенций между органами местного самоуправления разных уровней и органами исполнительной власти на основе принципов субсидиарности и децентрализации.
В настоящее время также продолжается работа с другими парламентскими комитетами, экспертами и международными партнерами по определению полномочий органов власти в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты и других направлениях.
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