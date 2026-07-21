Доказательства из уголовного производства можно использовать в хозяйственных спорах – ВС

Закон не запрещает использовать в хозяйственном процессе доказательства, полученные в ходе уголовного производства.

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Доказательства, полученные в рамках уголовного производства, могут использоваться в хозяйственном процессе, если они касаются предмета доказывания, а потому постановление о закрытии уголовного производства не может быть проигнорировано лишь из-за его происхождения из другого вида судопроизводства. Хозяйственный суд обязан дать оценку всем доказательствам и аргументам сторон в соответствии со стандартом вероятности доказательств.

К такому выводу пришла коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

Государственная экологическая инспекция обратилась в суд с иском о взыскании с постоянного лесопользователя более 1,7 млн грн ущерба, причиненного в результате незаконной вырубки деревьев.

Основанием для иска стали результаты проверки, во время которой инспекторы зафиксировали нарушения и рассчитали сумму ущерба.

Лесопользователь с этим не согласился и отметил, что уголовное производство по этим обстоятельствам было закрыто в связи с отсутствием события преступления.

Решение суда первой инстанции и апелляционного суда

Хозяйственный суд первой инстанции иск удовлетворил. Апелляционный хозяйственный суд оставил решение без изменений, указав, что закрытие уголовного производства не имеет значения для разрешения спора о возмещении ущерба, поскольку определяющим является факт нарушения постоянным лесопользователем обязанностей по охране и защите лесов.

Позиция Верховного Суда

Пересматривая дело, КХС ВС обратил внимание, что действующее процессуальное законодательство не устанавливает запрета на использование в хозяйственном деле доказательств, полученных в рамках других производств, в частности уголовных. Такие доказательства подлежат оценке судом на общих основаниях с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности и вероятности.

КХС ВС отметил, что доказательства, полученные в рамках уголовного производства, могут использоваться в хозяйственном процессе, если содержат сведения об обстоятельствах, входящих в предмет доказывания. Поэтому постановление о закрытии уголовного производства подлежало исследованию и оценке наравне с другими доказательствами по делу.

Верховный Суд установил, что суды предыдущих инстанций фактически не исследовали содержание постановления следователя и не дали оценки изложенным в нем выводам. Вместо этого они ограничились формальной ссылкой на различие предмета уголовного и хозяйственного производств. Такой подход, по выводу КХС ВС, свидетельствует о чрезмерном формализме и нарушении требований всестороннего, полного и объективного исследования доказательств.

Учитывая изложенное, КХС ВС удовлетворил кассационную жалобу, отменил решения судов предыдущих инстанций и передал дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Постановление КХС ВС от 4 июня 2026 года по делу № 906/1325/25.

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