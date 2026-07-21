Регистрация прав на недвижимость после запуска обмена между реестрами: что нужно знать владельцам имущества

Как зарегистрировать право собственности на недвижимость по решению суда: что действует сейчас и что изменится.

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Государственная регистрация вещных прав на недвижимое имущество на основании судебных решений в настоящее время осуществляется по обращению заявителя. Автоматический порядок регистрации заработает только после запуска информационного взаимодействия между Государственным реестром вещных прав на недвижимое имущество и Единым государственным реестром судебных решений.

В настоящее время лицо, которое хочет зарегистрировать право собственности или иное вещное право на основании решения суда, должно обратиться к государственному регистратору и подать необходимые документы.

Такой порядок действует сегодня в соответствии с Заключительными и переходными положениями Закона Украины № 1666-VIII.

Что изменится после запуска информационного взаимодействия между реестрами

Основной Закон Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений» уже предусматривает иной механизм. После того как заработает информационное взаимодействие между двумя государственными реестрами:

судебное решение после вступления в законную силу будет автоматически поступать в Государственный реестр вещных прав;

государственный регистратор будет проводить регистрационные действия без обращения заявителя;

административный сбор за такие регистрационные действия взиматься не будет.

До введения такого механизма применяется действующий переходный порядок.

Что проверяет государственный регистратор

При рассмотрении документов государственный регистратор обязательно:

проверяет наличие судебного решения в Едином государственном реестре судебных решений;

сверяет его реквизиты и содержание с поданными документами.

Если судебного решения нет в Едином государственном реестре судебных решений

В таком случае государственный регистратор:

направляет в соответствующий суд запрос о предоставлении надлежащим образом заверенной копии судебного решения;

приостанавливает рассмотрение заявления до получения такого документа.

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