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Регистрация прав на недвижимость после запуска обмена между реестрами: что нужно знать владельцам имущества

20:08, 21 июля 2026 65
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Как зарегистрировать право собственности на недвижимость по решению суда: что действует сейчас и что изменится.
Регистрация прав на недвижимость после запуска обмена между реестрами: что нужно знать владельцам имущества
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Государственная регистрация вещных прав на недвижимое имущество на основании судебных решений в настоящее время осуществляется по обращению заявителя. Автоматический порядок регистрации заработает только после запуска информационного взаимодействия между Государственным реестром вещных прав на недвижимое имущество и Единым государственным реестром судебных решений.

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В настоящее время лицо, которое хочет зарегистрировать право собственности или иное вещное право на основании решения суда, должно обратиться к государственному регистратору и подать необходимые документы.

Такой порядок действует сегодня в соответствии с Заключительными и переходными положениями Закона Украины № 1666-VIII.

Что изменится после запуска информационного взаимодействия между реестрами

Основной Закон Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений» уже предусматривает иной механизм. После того как заработает информационное взаимодействие между двумя государственными реестрами:

  • судебное решение после вступления в законную силу будет автоматически поступать в Государственный реестр вещных прав;
  • государственный регистратор будет проводить регистрационные действия без обращения заявителя;
  • административный сбор за такие регистрационные действия взиматься не будет.

До введения такого механизма применяется действующий переходный порядок.

Что проверяет государственный регистратор

При рассмотрении документов государственный регистратор обязательно:

  • проверяет наличие судебного решения в Едином государственном реестре судебных решений;
  • сверяет его реквизиты и содержание с поданными документами.

Если судебного решения нет в Едином государственном реестре судебных решений

В таком случае государственный регистратор:

  • направляет в соответствующий суд запрос о предоставлении надлежащим образом заверенной копии судебного решения;
  • приостанавливает рассмотрение заявления до получения такого документа.

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