Регистрация прав на недвижимость после запуска обмена между реестрами: что нужно знать владельцам имущества
Государственная регистрация вещных прав на недвижимое имущество на основании судебных решений в настоящее время осуществляется по обращению заявителя. Автоматический порядок регистрации заработает только после запуска информационного взаимодействия между Государственным реестром вещных прав на недвижимое имущество и Единым государственным реестром судебных решений.
В настоящее время лицо, которое хочет зарегистрировать право собственности или иное вещное право на основании решения суда, должно обратиться к государственному регистратору и подать необходимые документы.
Такой порядок действует сегодня в соответствии с Заключительными и переходными положениями Закона Украины № 1666-VIII.
Что изменится после запуска информационного взаимодействия между реестрами
Основной Закон Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений» уже предусматривает иной механизм. После того как заработает информационное взаимодействие между двумя государственными реестрами:
- судебное решение после вступления в законную силу будет автоматически поступать в Государственный реестр вещных прав;
- государственный регистратор будет проводить регистрационные действия без обращения заявителя;
- административный сбор за такие регистрационные действия взиматься не будет.
До введения такого механизма применяется действующий переходный порядок.
Что проверяет государственный регистратор
При рассмотрении документов государственный регистратор обязательно:
- проверяет наличие судебного решения в Едином государственном реестре судебных решений;
- сверяет его реквизиты и содержание с поданными документами.
Если судебного решения нет в Едином государственном реестре судебных решений
В таком случае государственный регистратор:
- направляет в соответствующий суд запрос о предоставлении надлежащим образом заверенной копии судебного решения;
- приостанавливает рассмотрение заявления до получения такого документа.
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