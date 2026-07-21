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Не все, что построили в браке, делится пополам: ВС рассмотрел дело об АЗС и земле после развода

22:36, 21 июля 2026 109
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Супруги построили бизнес на земле жены, а после развода муж потребовал половину.
Не все, что построили в браке, делится пополам: ВС рассмотрел дело об АЗС и земле после развода
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После расторжения брака мужчина обратился в суд. Он отмечал, что жена во время брака бесплатно приватизировала земельный участок, а уже на этой земле они совместными средствами построили автозаправочную станцию.

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По его мнению, поскольку строительство финансировалось обоими, совместной собственностью должны быть и АЗС, и земельный участок.

Верховный Суд же отметил, что земельный участок, бесплатно приватизированный одним из супругов, является его личной частной собственностью. Если во время брака на нем построен объект, являющийся общей совместной собственностью супругов, прекращение права собственности на земельный участок или его часть возможно лишь при условии одновременного присуждения собственнику денежной компенсации. В то же время требование о признании имущества общей совместной собственностью не является надлежащим способом защиты, поскольку эффективным способом является признание права на долю в имуществе или его раздел.

Детали дела

Истец обратился в суд с иском о признании общей совместной собственностью и разделе земельного участка и построенной на нем автомобильной заправочной станции (АЗС). Исковые требования обосновывал тем, что за время брака ответчица получила земельный участок путем приватизации, на котором совместными усилиями и средствами была построена и введена в эксплуатацию АЗС. Истец утверждал, что стоимость объекта существенно увеличилась (с 94 тыс. грн до 718 тыс. грн), что является основанием для признания всего имущества совместной собственностью согласно ст. 62 СК Украины.

Позиции суда первой инстанции и апелляционного суда

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, удовлетворил иск частично, признал АЗС совместным имуществом, поскольку она построена в браке, и определил доли супругов по 1/2 в праве собственности как на АЗС, так и на земельный участок, мотивируя свое решение тем, что согласно ст. 120 ЗК Украины и ст. 377 ГК Украины право на земельный участок следует за правом собственности на здание или сооружение.

Решение Верховного Суда

ВС не согласился с выводами судов предыдущих инстанций в части удовлетворенных исковых требований о признании АЗС общей совместной собственностью и разделе общего имущества, решение в этой части отменил, принял новое решение, которым отказал в удовлетворении этих требований, исходя из следующего.

Требование о признании имущества совместной собственностью не обеспечивает эффективной защиты, а является лишь основанием для разрешения спора о разделе имущества или признании права на долю. Установление объема совместно нажитого имущества суд должен разрешать в мотивировочной, а не в резолютивной части решения.

Земельный участок, приобретенный в браке путем приватизации, является личной собственностью одного из супругов. Гражданское законодательство не содержит конструкций безвозмездного прекращения права собственности на такой участок.

Если на личном земельном участке одного из супругов построен общий объект недвижимости, другой из супругов имеет право требовать выплаты денежной компенсации своих расходов на строительство либо учета этой суммы при разделе другого общего имущества.

Раздел здания в натуре, который влечет за собой переход права на долю земельного участка лица-собственника к другому лицу, возможен лишь при условии предварительного внесения истцом денежной компенсации стоимости такой доли земли на депозитный счет суда (по аналогии с ч. 5 ст. 71 СК Украины).

Поскольку истец не ссылался на готовность выплатить компенсацию за долю земельного участка, а суды предыдущих инстанций не решали вопрос такой компенсации, оснований для удовлетворения иска в этой части нет. Истец не лишен права требовать компенсации своих расходов на улучшение имущества в рамках другого спора.

Постановление Верховного Суда по делу № 369/3056/21 (производство № 61-8040св23).

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Верховный Суд бизнес судебная практика развод раздел имущества АЗС

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