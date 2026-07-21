Дважды ушел в СЗЧ, а затем убил соседа: суд вынес приговор военнослужащему

Муж проходил службу в одной из воинских частей на Запорожском направлении. В июне и декабре 2024 года он без разрешения покидал место службы.

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Заводской районный суд Запорожья признал виновным военнослужащего, который дважды самовольно оставлял воинскую часть, а после последнего побега убил соседа по общежитию. По материалам Государственного бюро расследований мужчине назначили 11 лет лишения свободы.

Как установило следствие, военнослужащий проходил службу в одной из воинских частей на Запорожском направлении. В июне и декабре 2024 года он без разрешения покидал место службы.

После второго побега мужчина вернулся в общежитие, где во время конфликта с соседом нанес ему смертельные травмы.

Позже правоохранители задержали военнослужащего. Во время досудебного расследования он не признавал своей вины и отрицал причастность к преступлению.

Работники ГБР собрали доказательную базу, которую суд признал убедительной для вынесения обвинительного приговора. Приговор суда вступил в законную силу.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», самовольное оставление воинской части во время военного положения имеет не только уголовно-правовые последствия, но и непосредственно влияет на финансовое обеспечение военнослужащего. С момента самовольного отсутствия прекращаются выплаты, теряется право на ряд социальных гарантий, а период нахождения вне службы не засчитывается в выслугу лет.