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Татьяна Бережная, вице-премьер-министр Украины по гуманитарной политике: путь от юридической практики к руководству Министерством культуры

19:30, 21 июля 2026 92
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Татьяна Бережная — юрист с опытом международной практики, которая перешла от экономической политики и рынка труда к управлению гуманитарной сферой.
Татьяна Бережная, вице-премьер-министр Украины по гуманитарной политике: путь от юридической практики к руководству Министерством культуры
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Татьяна Бережная — украинский юрист и государственный деятель, прошедшая путь от работы в ведущей юридической фирме до руководящих должностей в правительстве. После нескольких лет работы над вопросами экономики, занятости и восстановления страны в условиях войны она возглавила гуманитарное направление в Кабинете Министров. С октября 2025 года занимает должность Вице-премьер-министра Украины по гуманитарной политике — Министра культуры Украины.

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Образование и профессиональная подготовка

Татьяна Бережная родилась 9 января 1989 года в городе Рогатин.

Высшее юридическое образование получила в Национальном университете «Киево-Могилянская академия», где получила степень бакалавра по направлению «Право» и степень магистра по специальности «Правоведение». Во время обучения проходила стажировку в Парламенте Канады как стипендиат Канадско-украинской парламентской программы (CUPP).

В дальнейшем продолжила профессиональное обучение в Украинской школе политических исследований, Аспен Институте Киев по программе «Ценности и общество», Киевской школе экономики по направлению Government Relations (GR), а также в Лондонской школе экономики и политических наук (LSE) по программе LSE IDEAS «A Global System in Transition and Ukraine’s Reconstruction».

В 2025 году завершила программу Школы Стратегического Архитектора при Киево-Могилянской Бизнес-Школе (KMBS), получив квалификацию по направлению «Управление и администрирование».

Юридическая практика

Профессиональную деятельность начала в 2011 году в Адвокатском объединении «Юридическая фирма «Василий Кисиль и Партнеры», где специализировалась на вопросах налогового права. В 2017 году получила свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью. Общий стаж ее адвокатской практики составляет более десяти лет.

В 2017–2021 годах международный юридический справочник Chambers Europe включал Татьяну Бережную в перечень рекомендованных юристов Украины в сфере налогообложения, в частности налоговых споров.

В 2018–2021 годах она была отмечена международным рейтингом Legal 500 в сфере налогового права, а в 2021–2022 годах вошла в перечень ведущих юристов Украины в сфере налогообложения по версии Best Lawyers.

Позже, в 2025 году, по результатам исследования «Лидеры практик — 2025» Юридической Газеты она была включена в десятку наиболее эффективных государственных служащих и политиков с опытом юридической практики.

Работа в Министерстве экономики

17 июня 2022 года Татьяну Бережную назначили заместителем Министра экономики Украины. На этой должности она отвечала за формирование и реализацию государственной политики в сфере труда и занятости населения.

В сферу ее компетенции входили вопросы реформирования трудового законодательства, создания новых рабочих мест, поддержки занятости, интеграции ветеранов на рынок труда, сокращения гендерного разрыва в оплате труда и содействия возвращению вынужденных мигрантов в Украину.

В 2025 году Татьяна Бережная исполняла обязанности Генерального комиссара Украины на Всемирной выставке EXPO 2025 в Осаке (Япония). Она координировала представление Украины и реализацию национального павильона.

Переход в Министерство культуры

28 июля 2025 года Татьяну Бережную назначили заместителем Министра культуры и стратегических коммуникаций Украины, а также временно исполняющей обязанности Министра культуры и стратегических коммуникаций Украины.

В период исполнения обязанностей руководителя министерства она работала над вопросами охраны культурного наследия, кадровыми изменениями и запуском программы грантовой поддержки креативных индустрий.

В сентябре 2025 года подписала меморандум с международным альянсом ALIPH о создании Украинского фонда культурного наследия, который должен обеспечивать управление международной помощью для восстановления культурного наследия Украины.

Назначение в состав Кабинета Министров

21 октября 2025 года Татьяну Бережную назначили Вице-премьер-министром Украины по гуманитарной политике — Министром культуры Украины.

На этой должности она определила среди приоритетов привлечение дополнительных ресурсов для развития культуры, сохранение культурного наследия и усиление автономности культурных институций.

Также заявила о намерении разграничить функции Министерства культуры в сфере стратегических коммуникаций, предусмотрев передачу отдельных государственных учреждений в подчинение Кабинета Министров Украины при сохранении за министерством функции формирования государственной информационной политики.

Видение развития культуры

При назначении на должность Татьяна определила главную цель: переосмыслить роль культуры как стратегической основы безопасности, экономики и развития государства.

«Культура — не украшение государства, а его фундамент. На ней держатся экономика, образование, безопасность. Это наш код, память и смысл того, за что мы воюем».

Также Татьяна подчеркнула: «Мы должны сделать так, чтобы наши дети росли в Украине, говорили на украинском языке, ходили в наши музеи, слушали украинских исполнителей и читали книги украинских издательств».

По состоянию на настоящее время Татьяна Бережная продолжает занимать должность Вице-премьер-министра Украины по гуманитарной политике — Министра культуры Украины.

Назначение Татьяны Бережной вице-премьер-министром по гуманитарной политике стало продолжением ее карьеры в сфере государственного управления. Сочетание юридического образования, опыта работы в бизнесе и правительстве сформировало ее профессиональный профиль как управленца, участвующего в формировании государственной политики в гуманитарной сфере, вопросах восстановления страны и развития культурных институций.

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Кабинет Министров Украины

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