Без конкурса в КОАС: ВСП решил перевести судью Татьяну Балась

ВСП рассмотрел рекомендацию ВККС и перевел судью Татьяну Балась в Киевский окружной административный суд без конкурса.

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Высший совет правосудия поддержал рекомендацию Высшей квалификационной комиссии судей Украины и перевел судью Окружного административного суда города Киева Татьяну Балась на должность судьи Киевского окружного административного суда без проведения конкурса.

Карьера судьи

Татьяна Балась имеет значительный опыт работы в административных судах. В марте 2012 года она была назначена судьей Окружного административного суда города Севастополя сроком на пять лет. В апреле 2015 года ее перевели в Окружной административный суд города Киева, а в сентябре 2019 года назначили судьей этого суда бессрочно.

Основания для перевода

После ликвидации Окружного административного суда города Киева в соответствии с Законом № 2825-IX от 13 декабря 2022 года его дела временно рассматривает Киевский окружной административный суд. Новый Киевский городской окружной административный суд в настоящее время еще не начал работу.

Согласно решению ВСП от 28 мая 2026 года № 1043/0/15-26 в Киевском окружном административном суде предусмотрено 47 штатных должностей судей. В связи со значительным поступлением дел нагрузка на судей существенно возросла, что требует дополнительных кадровых решений для обеспечения своевременного рассмотрения дел.

Квалификационное оценивание

В мае 2019 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины по результатам квалификационного оценивания признала Татьяну Балась соответствующей занимаемой должности — она набрала 735,875 балла.

ВККС, учитывая опыт работы судьи, ее положительное оценивание и статус судьи ликвидированного суда, рекомендовала перевести Татьяну Балась на вакантную должность без проведения конкурса. Высший совет правосудия поддержал эту рекомендацию.

Цель перевода

В ВСП отмечают, что перевод судьи Балась позволит:

уменьшить нагрузку на действующих судей Киевского окружного административного суда;

повысить эффективность работы суда;

обеспечить своевременное рассмотрение административных дел.

Решение ВСП

ВСП решил перевести судью Окружного административного суда города Киева Татьяну Балась на должность судьи Киевского окружного административного суда без проведения конкурса.

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