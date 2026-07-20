Пенсионный фонд не сможет требовать документы для назначения пенсии, если информация есть в государственных реестрах — закон

Государство само будет искать данные о трудовом стаже вместо того, чтобы требовать от человека десятки справок.

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Со 2 августа 2026 года вступит в силу Закон №4851-IX, который изменяет порядок подтверждения страхового стажа для назначения и перерасчета пенсий. Документ предусматривает, что Пенсионный фонд будет использовать данные государственных электронных реестров и не будет иметь права требовать от граждан документы, если необходимая информация уже содержится в них.

Законом внесены изменения в Закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Документ был опубликован в газете «Голос Украины» 1 мая 2026 года. В соответствии с его положениями закон вступает в силу через три месяца со дня, следующего за днем официального опубликования.

Напомним, Президент Владимир Зеленский подписал закон 30 апреля 2026 года. Он был принят Верховной Радой на основе законопроекта №13705-д.

Закон призван упростить подтверждение страхового стажа для назначения и перерасчета пенсий, прежде всего в случаях, когда необходимые документы утрачены вследствие уничтожения архивов, ликвидации предприятий или временной оккупации территорий.

Одной из ключевых новаций является изменение подхода к взаимодействию граждан с Пенсионным фондом. Отныне именно государство должно максимально использовать информацию из государственных электронных реестров и информационных систем для подтверждения страхового стажа, а не требовать от граждан самостоятельно собирать соответствующие документы.

Пенсионный фонд будет самостоятельно получать информацию

Отныне сведения, необходимые для назначения или перерасчета пенсии, не будут требовать документального подтверждения, если они уже имеются в публичных электронных реестрах или информационно-коммуникационных системах. Закон прямо запрещает требовать от человека повторного подтверждения таких данных.

«Не требуют документального подтверждения сведения, необходимые для назначения (перерасчета) лицу пенсии, при наличии соответствующей информации в публичных электронных реестрах (информационно-коммуникационных системах). Истребование документального подтверждения таких сведений у лица запрещается», — предусмотрено законом.

Для этого Пенсионный фонд получит право в порядке электронного информационного взаимодействия получать сведения о трудовой деятельности, заработной плате, уплате единого взноса и другую информацию, необходимую для назначения или перерасчета пенсий и социальных выплат.

Что будет, если данных в реестрах нет

Законом предусмотрено, что Пенсионный фонд будет обязан уведомлять лицо, если в государственных электронных реестрах отсутствуют сведения, необходимые для назначения или перерасчета пенсии, а также разъяснять порядок подтверждения страхового стажа, в том числе через суд.

Документы, необходимые для назначения или перерасчета пенсии, можно будет подать как лично, так и через электронный кабинет.

В стаж зачтут периоды, даже если работодатель не уплатил взносы

Кроме того, в страховой стаж для определения права на пенсию будут засчитываться периоды работы, за которые не уплачены страховые взносы, при наличии у страхователя задолженности по уплате страховых взносов и при условии представления им за такие периоды отчетности.

Какие документы будут подтверждать стаж

Если трудовая книжка отсутствует или не содержит необходимых записей, стаж можно будет подтвердить:

документами, содержащими информацию о периодах работы;

показаниями не менее двух свидетелей, которые работали вместе с заявителем, — в случаях и порядке, определенных Кабинетом Министров;

решением суда об установлении факта пребывания в трудовых отношениях и характера выполняемой работы.

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