Нацгвардия требовала от матери погибшего военного доказать, что ее сын не совершил самоубийство — суд признал это незаконным

Семья погибшего военнослужащего не должна доказывать, что смерть не была самоубийством, чтобы получить государственную помощь.

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Киевский окружной административный суд признал противоправными действия Главного управления Национальной гвардии Украины, которое вернуло матери погибшего военнослужащего документы на назначение единовременной денежной помощи из-за отсутствия, в частности, документа, который должен был подтверждать, что смерть не наступила вследствие самоубийства или умышленного причинения себе телесных повреждений.

Суд подчеркнул, что законодательство не предусматривает существование такого документа и не возлагает на членов семьи погибшего обязанность доказывать отсутствие оснований для отказа в выплате. Кроме того, суд пришел к выводу, что Главное управление Национальной гвардии не было уполномочено самостоятельно возвращать документы заявительнице, а должно было действовать в порядке, определенном постановлением Кабинета Министров №975.

Обстоятельства дела

Истцом стала мать главного сержанта Национальной гвардии Украины, который погиб в сентябре 2022 года во время прохождения военной службы. Военно-врачебная комиссия установила, что смертельная травма была получена в результате несчастного случая и связана с прохождением военной службы. В приказе об исключении военнослужащего из списков личного состава также отмечалось, что смерть наступила во время прохождения военной службы.

В сентябре 2024 года женщина через воинскую часть подала в Главное управление Национальной гвардии Украины заявление о назначении единовременной денежной помощи, предусмотренной статьей 16 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», и необходимые документы.

Однако Главное управление Национальной гвардии письмом вернуло документы, сославшись на их неполноту. В частности, заявительнице указали на отсутствие документов, которые опровергали бы факт умышленного причинения военнослужащим себе телесных повреждений или самоубийства, а также выписки из информационно-аналитической системы о привлечении заявительницы к уголовной ответственности и наличии судимости. После устранения указанных недостатков ей предложили подать документы повторно.

Не согласившись с такими действиями, женщина обратилась в суд. Она отметила, что Порядок №975 не наделяет Главное управление Национальной гвардии полномочиями самостоятельно возвращать документы заявителю. По ее мнению, ответчик должен был действовать в процедуре, определенной Порядком №975, а окончательное решение о назначении либо отказе в назначении помощи по данному делу должно принимать Министерство обороны Украины.

Что установил суд

Суд подчеркнул, что предметом спора было не право матери на получение единовременной денежной помощи, а правомерность действий Главного управления Национальной гвардии Украины по возврату документов без их дальнейшей обработки в порядке, определенном постановлением Кабинета Министров №975.

Проанализировав Закон «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» и Порядок №975, суд пришел к выводу, что Главное управление Национальной гвардии не было наделено полномочиями самостоятельно возвращать заявителю документы. Оно должно было повторно рассмотреть представленные материалы, составить соответствующее заключение и действовать в порядке, определенном Порядком №975. По данному делу решение о назначении либо отказе в назначении единовременной денежной помощи должно принимать Министерство обороны Украины.

Отдельно суд обратил внимание, что военно-врачебная комиссия установила причинную связь смерти с прохождением военной службы и определила, что смерть наступила вследствие несчастного случая. По выводу суда, это не согласуется с предположением об умышленном причинении военнослужащим себе вреда либо самоубийстве. Вместе с тем вопрос о наличии либо отсутствии в его действиях уголовного или административного правонарушения относится к компетенции других уполномоченных органов, а не военно-врачебной комиссии.

Суд также учел правовую позицию Верховного Суда, изложенную в постановлении от 18 марта 2024 года по делу №120/13997/21-а. Верховный Суд указал, что именно орган, принимающий решение о назначении и выплате единовременной денежной помощи, должен проверить, не наступила ли смерть военнослужащего при обстоятельствах, исключающих возможность назначения такой помощи.

Почему суд стал на сторону истца

Одним из ключевых выводов решения стало то, что законодательство не возлагает на заявителя обязанность доказывать отсутствие оснований для отказа в назначении единовременной денежной помощи, определенных статьей 16-4 Закона.

Суд отметил, что именно субъект властных полномочий, который решает вопрос о назначении либо отказе в выплате, должен установить наличие таких обстоятельств и подтвердить их надлежащими, допустимыми и достаточными доказательствами. Сам факт существования предусмотренных законом исключений не означает, что члены семьи погибшего должны доказывать их отсутствие.

При этом материалы дела №320/58420/24 не содержали ни одного доказательства того, что военнослужащий умышленно причинил себе телесные повреждения, совершил самоубийство либо что смерть наступила при иных обстоятельствах, которые в соответствии со статьей 16-4 Закона исключают возможность назначения единовременной денежной помощи. Ответчик также не представил ни одного решения компетентного органа, заключения служебного расследования, приговора суда либо иного документа, который подтверждал бы существование таких обстоятельств.

Кроме того, суд подчеркнул, что законодательство не предусматривает выдачу документа, который подтверждал бы, что военнослужащий не совершал самоубийства или не причинял себе умышленно телесных повреждений. Следовательно, отсутствие такого документа не может быть основанием для возврата материалов либо отказа в назначении единовременной денежной помощи.

Решение суда

Суд полностью удовлетворил иск.

Он признал противоправными действия Главного управления Национальной гвардии Украины по возврату документов матери погибшего военнослужащего и обязал ответчика повторно рассмотреть представленные документы, составить заключение в порядке, определенном Порядком №975, и направить его вместе с материалами в Министерство обороны Украины, которое должно принять решение о назначении либо отказе в назначении единовременной денежной помощи.

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