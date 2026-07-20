Козел травмировал мужчину и отправил его в больницу — суд вынес решение о владелице животного

Козел нанес удары пострадавшему, из-за чего тот попал в больницу с закрытым внутрисуставным переломом левой большеберцовой кости со смещением.

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Криворожский районный суд обязал владелицу козла из Днепропетровской области выплатить потерпевшему более 85 тысяч гривен компенсации. Животное, которое находилось без присмотра, напало на мужчину и сломало ему ногу.

Обстоятельства дела

Как говорится в материалах дела № 177/547/26, событие произошло осенью 2025 года в одном из сел Криворожского района. Согласно материалам дела, два козла ходили по улицам без присмотра владелицы. Один из них нанес удары мужчине, из-за чего тот попал в больницу.

У потерпевшего диагностировали закрытый внутрисуставной перелом левой большеберцовой кости со смещением. Мужчине провели операцию с установкой металлических конструкций, после чего он проходил длительное лечение и реабилитацию.

После инцидента жена потерпевшего обратилась в полицию. Владелицу животных привлекли к административной ответственности и назначили штраф.

Позже мужчина подал иск в суд и требовал возместить 250 тысяч гривен материального ущерба и 200 тысяч гривен моральной компенсации. На момент обращения в суд он потратил на лечение около 16 тысяч гривен.

Что решил суд

В суде отметили, что из-за характера травмы мужчине также потребуется дальнейшее лечение, в частности операция по удалению металлических конструкций и послеоперационное восстановление.

По решению суда, владелица животного должна выплатить потерпевшему более 15 тысяч гривен материального ущерба — средства, которые уже были потрачены на лечение, а также 70 тысяч гривен морального ущерба.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Терновский городской суд Днепропетровской области частично удовлетворил иск о возмещении морального и материального ущерба, причиненного в результате гибели собаки породы той-терьер после нападения собаки породы лайка.