Цап травмував чоловіка та відправив його до лікарні — суд виніс рішення щодо власниці тварини

Цап завдав удари потерпілому, через що той потрапив до лікарні з закритим внутрішньосуглобовим переломом лівої великогомілкової кістки зі зміщенням.

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Криворізький районний суд зобов’язав власницю цапа з Дніпропетровщини виплатити потерпілому понад 85 тисяч гривень компенсації. Тварина, яка перебувала без нагляду, напала на чоловіка та спричинила йому перелом ноги.

Обставини справи

Як говориться у матеріалах справи № 177/547/26, подія сталася восени 2025 року в одному із сіл Криворізького району. За матеріалами справи, два цапи ходили вулицями без нагляду власниці. Один із них завдав ударів чоловікові, через що той потрапив до лікарні.

У потерпілого діагностували закритий внутрішньосуглобовий перелом лівої великогомілкової кістки зі зміщенням. Чоловікові провели операцію зі встановленням металоконструкцій, після чого він проходив тривале лікування та реабілітацію.

Після інциденту дружина потерпілого звернулася до поліції. Власницю тварин притягнули до адміністративної відповідальності та призначили штраф.

Згодом чоловік подав позов до суду та вимагав відшкодувати 250 тисяч гривень матеріальної шкоди та 200 тисяч гривень моральної компенсації. На момент звернення до суду він витратив на лікування близько 16 тисяч гривень.

Що вирішив суд

У суді зазначили, що через характер травми чоловікові також знадобиться подальше лікування, зокрема операція з видалення металоконструкцій та післяопераційне відновлення.

За рішенням суду, власниця тварини має виплатити потерпілому понад 15 тисяч гривень матеріальної шкоди — кошти, які вже були витрачені на лікування, а також 70 тисяч гривень моральної шкоди.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Тернівський міський суд Дніпропетровської області частково задовольнив позов про відшкодування моральної та матеріальної шкоди, завданої внаслідок загибелі собаки породи той-тер’єр від нападу собаки породи лайка.