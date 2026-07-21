Коли нотаріус має право відмовити у посвідченні документів: повний перелік законних підстав

Не кожне звернення до нотаріуса завершується посвідченням документів: пояснюємо чому.

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Нотаріальне посвідчення договору, довіреності чи іншого документа не є автоматичною процедурою навіть за наявності всіх необхідних паперів. Перед вчиненням нотаріальної дії нотаріус зобов’язаний перевірити, чи відповідає вона вимогам законодавства, а також переконатися, що права та інтереси учасників правочину не порушуються. Якщо ж виявлено обставини, які суперечать закону, нотаріус повинен відмовити у вчиненні нотаріальної дії. Водночас така відмова має бути належним чином оформлена, а громадянин має право оскаржити її в суді.

Чому нотаріус може відмовити у вчиненні нотаріальної дії

Нотаріальні дії мають не лише забезпечувати реалізацію прав громадян, а й гарантувати законність правочинів. Саме тому перед посвідченням документів нотаріус перевіряє, чи дотримано всіх вимог законодавства. Якщо встановлено порушення, він не має права вчиняти відповідну нотаріальну дію.

Відмова нотаріуса у вчиненні нотаріальної дії є правомірною, якщо:

її проведення суперечитиме вимогам законодавства України;

заявник не надав документів чи відомостей, без яких неможливо оформити відповідну нотаріальну дію;

питання належить до компетенції іншого нотаріуса або посадової особи, уповноваженої здійснювати нотаріальні дії;

існують сумніви щодо можливості особи усвідомлювати значення своїх дій, їх правові наслідки або є підстави вважати, що вона діє під примусом;

звернулася особа, яку в установленому порядку визнано недієздатною, або її представник не має належних повноважень;

правочин від імені юридичної особи не відповідає її статутним цілям або виходить за межі її діяльності;

не внесено плату за вчинення нотаріальної дії;

не сплачено інші обов’язкові платежі, передбачені законодавством;

власник майна, який має намір його відчужити, включений до Єдиного реєстру боржників;

наявні інші підстави, визначені законодавством.

Коли перебування в Єдиному реєстрі боржників не є перешкодою

Разом із тим законодавство передбачає виняток. Сам факт внесення державного або комунального підприємства до Єдиного реєстру боржників не перешкоджає посвідченню договору купівлі-продажу, якщо такий договір укладається під час приватизації єдиного майнового комплексу.

Що робити, якщо нотаріус відмовив

У разі відмови у вчиненні нотаріальної дії особа має право вимагати письмове пояснення причин такого рішення.

Нотаріус зобов’язаний не лише викласти мотиви відмови, а й роз’яснити порядок її оскарження. Крім того, протягом трьох робочих днів він повинен оформити постанову про відмову у вчиненні нотаріальної дії у письмовій формі.

Як оскаржити відмову нотаріуса

Нотаріальна дія або відмова у її вчиненні можуть бути оскаржені до суду. Якщо особа вважає, що нотаріус безпідставно відмовив у посвідченні документа чи вчиненні іншої нотаріальної дії, вона має право звернутися до суду для захисту своїх прав.

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