Довідки НАЗК можна оскаржувати в суді навіть за наявності кримінального провадження — КАС ВС

КАС ВС зазначив, що відкриття кримінального провадження чи провадження у справі про адміністративне правопорушення не перешкоджає оскарженню довідки НАЗК в порядку адміністративного судочинства.

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3 липня 2026 року судова палата з розгляду справ щодо виборчого процесу та референдуму, а також захисту політичних прав громадян Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду ухвалила постанову у справі № 420/3078/25, у якій уточнила правовий підхід щодо права на оскарження в порядку адміністративного судочинства довідок Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), складених за результатами повної перевірки декларацій суб’єктів декларування.

Предметом касаційного перегляду було питання юрисдикції спору за позовом про визнання протиправними та скасування окремих пунктів довідки НАЗК, складеної за результатами проведення повної перевірки щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Суд апеляційної інстанції закрив провадження у справі з огляду на те, що після відкриття кримінального провадження за фактами, викладеними в довідці, така довідка більше не може бути самостійним предметом оскарження в порядку адміністративного судочинства.

Ключове питання полягало в тому, чи може довідка НАЗК бути предметом судового контролю в порядку адміністративного судочинства в разі виявлення НАЗК за результатами повної перевірки декларації ознак адміністративного або кримінального правопорушення та подальшого вжиття заходів щодо притягнення суб’єкта декларування до юридичної відповідальності.

Переглядаючи справу, судова палата здійснила комплексний аналіз правової природи довідки НАЗК, складеної за результатами повної перевірки декларації суб’єкта декларування, та дійшла таких висновків.

Судова палата підтвердила раніше висловлену Верховним Судом позицію, що довідка, складена НАЗК за результатами повної перевірки декларації суб’єкта декларування, є результатом реалізації публічно-владних управлінських функцій у сфері антикорупційного контролю та має ознаки індивідуального акта в розумінні п. 19 ч. 1 ст. 4 та п. 1 ч. 1 ст. 19 КАС України.

При цьому судова палата зазначила, що така довідка не лише фіксує встановлені під час перевірки обставини, а й породжує самостійні юридичні наслідки для суб’єкта декларування. Зокрема, вона зумовлює обов’язок суб’єкта декларування подати виправлену декларацію, є підставою для повідомлення керівника органу та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, може бути врахована під час дисциплінарних, кадрових та інших адміністративних процедур, впливати на ділову репутацію особи, а також використовуватися як джерело інформації під час здійснення інших контрольних процедур НАЗК.

Судова палата наголосила, що правова природа довідки НАЗК визначається передусім характером владних повноважень, у межах яких її прийнято, а не подальшим використанням її висновків іншими органами. Факт виявлення ознак адміністративного чи кримінального правопорушення або відкриття відповідного провадження не змінює її юридичної природи та не припиняє правовідносин між НАЗК і суб’єктом декларування щодо її складення.

Крім того, судова палата звернула увагу, що законодавство розмежовує довідку про результати повної перевірки декларації та документи, які складаються для ініціювання притягнення особи до юридичної відповідальності. Довідка оформлює результати заходу фінансового контролю, тоді як протокол про адміністративне правопорушення та обґрунтований висновок складаються для реалізації повноважень НАЗК, пов’язаних із реагуванням на виявлені ознаки правопорушень та ініціюванням процедур притягнення особи до юридичної відповідальності.

Судова палата дійшла висновку, що відкриття кримінального провадження або провадження у справі про адміністративне правопорушення не усуває самостійних правових наслідків довідки НАЗК й не позбавляє суб’єкта декларування права оскаржити її законність у порядку адміністративного судочинства.

Водночас судова палата підкреслила, що межами судового розгляду справи в адміністративному суді є з’ясування того, чи були дії (рішення) НАЗК правомірними в реалізації владних управлінських функцій та чи відповідає довідка за результатами повної перевірки декларації суб’єкта декларування критеріям законності, обґрунтованості, пропорційності та процедурної справедливості в аспекті критеріїв, визначених ч. 2 ст. 2 КАС України.

Також судова палата зазначила, що одночасне існування адміністративного провадження, провадження у справі про адміністративне правопорушення та кримінального провадження не створює конкуренції судових юрисдикцій, оскільки в межах кожної з них здійснюється захист різних прав та вирішуються різні юридичні питання. Позбавлення особи права оскаржити довідку НАЗК з підстав існування кримінального провадження або провадження у справі про адміністративне правопорушення фактично виключає такий індивідуальний акт з-під самостійного судового контролю та нівелює конституційні гарантії права на судовий захист і принцип верховенства права.

З огляду на зазначене судова палата уточнила раніше сформований правовий підхід Верховного Суду щодо визначення адміністративної юрисдикції таких спорів і дійшла висновку, що відкриття кримінального провадження або провадження у справі про адміністративне правопорушення, пов’язаних з результатами проведеної НАЗК повної перевірки декларації особи та складання довідки НАЗК, не змінює правової природи такої довідки і не позбавляє її статусу індивідуального акта суб’єкта владних повноважень, та, з урахуванням частини вимог п. 1 ч. 1 ст. 19 КАС України, зобов’язує адміністративні суди здійснювати контроль за її законністю як адміністративного акта НАЗК.

Застосовуючи наведені висновки до обставин справи, судова палата констатувала, що суд апеляційної інстанції безпідставно дійшов висновку про відсутність адміністративної юрисдикції щодо спору за позовом про визнання протиправними та скасування окремих пунктів довідки НАЗК, складеної за результатами проведення повної перевірки щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та неправомірно закрив провадження у справі. У зв’язку з цим постанову суду апеляційної інстанції скасовано, а справу направлено до суду апеляційної інстанції для продовження розгляду.

З постановою судової палати з розгляду справ щодо виборчого процесу та референдуму, а також захисту політичних прав громадян КАС ВС від 3 липня 2026 року у справі № 420/3078/25 (провадження № К/990/40384/25) можна ознайомитись за посиланням.

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