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Справки НАЗК можно обжаловать в суде даже при наличии уголовного производства — КАС ВС

15:41, 20 июля 2026 118
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КАС ВС отметил, что открытие уголовного производства или производства по делу об административном правонарушении не препятствует обжалованию справки НАЗК в порядке административного судопроизводства.
Справки НАЗК можно обжаловать в суде даже при наличии уголовного производства — КАС ВС
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3 июля 2026 года судебная палата по рассмотрению дел относительно избирательного процесса и референдума, а также защиты политических прав граждан Кассационного административного суда в составе Верховного Суда вынесла постановление по делу № 420/3078/25, в котором уточнила правовой подход относительно права на обжалование в порядке административного судопроизводства справок Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК), составленных по результатам полной проверки деклараций субъектов декларирования.

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Предметом кассационного пересмотра был вопрос юрисдикции спора по иску о признании противоправными и отмене отдельных пунктов справки НАЗК, составленной по результатам проведения полной проверки ежегодной декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления. Суд апелляционной инстанции закрыл производство по делу, учитывая, что после открытия уголовного производства по фактам, изложенным в справке, такая справка больше не может быть самостоятельным предметом обжалования в порядке административного судопроизводства.

Ключевой вопрос заключался в том, может ли справка НАЗК быть предметом судебного контроля в порядке административного судопроизводства в случае выявления НАЗК по результатам полной проверки декларации признаков административного или уголовного правонарушения и последующего принятия мер по привлечению субъекта декларирования к юридической ответственности.

Рассматривая дело, судебная палата осуществила комплексный анализ правовой природы справки НАЗК, составленной по результатам полной проверки декларации субъекта декларирования, и пришла к следующим выводам.

Судебная палата подтвердила ранее высказанную Верховным Судом позицию, что справка, составленная НАЗК по результатам полной проверки декларации субъекта декларирования, является результатом реализации публично-властных управленческих функций в сфере антикоррупционного контроля и имеет признаки индивидуального акта в понимании п. 19 ч. 1 ст. 4 и п. 1 ч. 1 ст. 19 КАС Украины.

При этом судебная палата отметила, что такая справка не только фиксирует установленные во время проверки обстоятельства, но и порождает самостоятельные юридические последствия для субъекта декларирования. В частности, она обуславливает обязанность субъекта декларирования подать исправленную декларацию, является основанием для уведомления руководителя органа и специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции, может учитываться во время дисциплинарных, кадровых и других административных процедур, влиять на деловую репутацию лица, а также использоваться как источник информации во время осуществления других контрольных процедур НАЗК.

Судебная палата подчеркнула, что правовая природа справки НАЗК определяется прежде всего характером властных полномочий, в рамках которых она была принята, а не дальнейшим использованием ее выводов другими органами. Факт выявления признаков административного или уголовного правонарушения или открытия соответствующего производства не изменяет ее юридической природы и не прекращает правоотношений между НАЗК и субъектом декларирования относительно ее составления.

Кроме того, судебная палата обратила внимание, что законодательство разграничивает справку о результатах полной проверки декларации и документы, которые составляются для инициирования привлечения лица к юридической ответственности. Справка оформляет результаты мероприятия финансового контроля, тогда как протокол об административном правонарушении и обоснованный вывод составляются для реализации полномочий НАЗК, связанных с реагированием на выявленные признаки правонарушений и инициированием процедур привлечения лица к юридической ответственности.

Судебная палата пришла к выводу, что открытие уголовного производства или производства по делу об административном правонарушении не устраняет самостоятельных правовых последствий справки НАЗК и не лишает субъекта декларирования права обжаловать ее законность в порядке административного судопроизводства.

В то же время судебная палата подчеркнула, что пределами судебного рассмотрения дела в административном суде является выяснение того, были ли действия (решения) НАЗК правомерными при реализации властных управленческих функций и соответствует ли справка по результатам полной проверки декларации субъекта декларирования критериям законности, обоснованности, пропорциональности и процедурной справедливости в аспекте критериев, определенных ч. 2 ст. 2 КАС Украины.

Также судебная палата отметила, что одновременное существование административного производства, производства по делу об административном правонарушении и уголовного производства не создает конкуренции судебных юрисдикций, поскольку в рамках каждой из них осуществляется защита разных прав и решаются разные юридические вопросы. Лишение лица права обжаловать справку НАЗК по основаниям существования уголовного производства или производства по делу об административном правонарушении фактически исключает такой индивидуальный акт из-под самостоятельного судебного контроля и нивелирует конституционные гарантии права на судебную защиту и принцип верховенства права.

Учитывая указанное, судебная палата уточнила ранее сформированный правовой подход Верховного Суда относительно определения административной юрисдикции таких споров и пришла к выводу, что открытие уголовного производства или производства по делу об административном правонарушении, связанных с результатами проведенной НАЗК полной проверки декларации лица и составлением справки НАЗК, не изменяет правовой природы такой справки и не лишает ее статуса индивидуального акта субъекта властных полномочий, а с учетом положений п. 1 ч. 1 ст. 19 КАС Украины обязывает административные суды осуществлять контроль за ее законностью как административного акта НАЗК.

Применяя приведенные выводы к обстоятельствам дела, судебная палата констатировала, что суд апелляционной инстанции безосновательно пришел к выводу об отсутствии административной юрисдикции относительно спора по иску о признании противоправными и отмене отдельных пунктов справки НАЗК, составленной по результатам проведения полной проверки ежегодной декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, и неправомерно закрыл производство по делу. В связи с этим постановление суда апелляционной инстанции отменено, а дело направлено в суд апелляционной инстанции для продолжения рассмотрения.

С постановлением судебной палаты по рассмотрению дел относительно избирательного процесса и референдума, а также защиты политических прав граждан КАС ВС от 3 июля 2026 года по делу № 420/3078/25 (производство № К/990/40384/25) можно ознакомиться по ссылке.

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