Мужчина за $9,5 тысячи обещал перевести военного в небоевые подразделения через ВВК

Дело посредника, который обещал за деньги оформить заключение ВВК без службы в боевых подразделениях, передали в суд.

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Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении мужчины, который за деньги обещал военнослужащему обеспечить «нужное» заключение военно-врачебной комиссии.

Что известно

По информации следствия, в начале 2025 года подозреваемый предложил военнослужащему помощь в прохождении ВВК. Он уверял, что имеет необходимые связи среди должностных лиц одного из военных госпиталей и может повлиять на решение комиссии.

За вознаграждение посредник обещал обеспечить заключение, согласно которому военнослужащий мог проходить службу только в подразделениях обеспечения, учебных центрах или медицинских подразделениях, а не в боевых частях.

Как указали в ГБР, сначала мужчина требовал 6,5 тыс. долларов США. Он объяснял, что часть денег якобы предназначена сотрудникам военного госпиталя. Впоследствии стоимость «услуги» выросла до 7,5 тыс. долларов США из-за якобы ее «подорожания».

В ходе нескольких встреч фигурант получил от военнослужащего в общей сложности 9,5 тыс. долларов США. После этого военнослужащему выдали заключение ВВК о пригодности к прохождению службы в подразделениях обеспечения, учебных центрах и медицинских подразделениях.

Посредника будут судить за получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженное с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По ходатайству следователя ГБР на почти 250 тыс. грн, принадлежащих обвиняемому, наложен арест для обеспечения возможной конфискации имущества.

Материалы относительно противоправных действий членов ВВК и других лиц, причастных к схеме, выделены в отдельные уголовные производства. Расследование по этим фактам продолжается.

Обвинительный акт направлен в суд.

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