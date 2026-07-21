Покупатели смогут осматривать подсанкционное имущество до аукциона, но после подписания договора о конфиденциальности — решение Кабмина

Кабмин детализировал процедуру продажи активов, взысканных в доход государства, и определил новые правила проведения электронных аукционов.

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Кабинет Министров постановлением от 15 июля 2026 года № 962 изменил правила управления и реализации активов, в отношении которых суд принял решение о применении санкции в виде взыскания в доход государства.

Изменения касаются полномочий субъектов управления такими активами, порядка их обследования, фиксации фактического состояния имущества, обнародования информации об активах и определенных способах управления ими, а также проведения электронных аукционов.

Кто будет управлять активами

Ранее порядок предусматривал управление активами Фондом государственного имущества Украины или другими определенными субъектами. Теперь прямо закреплено, что субъект управления не только осуществляет управление активами, но и принимает решение о способе такого управления. Это могут быть Фонд госимущества, другой орган государственной власти или субъект хозяйствования государственного сектора экономики, определенный Кабинетом Министров.

До определения способа управления субъект должен проанализировать информацию об активе. В частности, ему необходимо организовать розыск имущества, отмену арестов и других обременений, государственную регистрацию права собственности государства, внесение соответствующих сведений в реестры, а также обеспечить сохранность актива. Также предусмотрена возможность привлечения правоохранительных и других органов, если это необходимо для получения государством фактического контроля над активом.

При этом способ управления должен определяться не только с учетом вида имущества. Правительство прямо обязывает учитывать потребности государства, в частности объекты, необходимые для обеспечения энергетической безопасности и обороны.

Состояние активов будут фиксировать документально

Одним из ключевых нововведений является детализация процедуры обследования активов. Теперь субъект управления должен обследовать имущество по месту его нахождения и проверить имеющиеся документы. По результатам составляется акт, в котором фиксируются дата, время и место обследования, идентификационные данные актива и его фактическое состояние.

В частности, необходимо указать, является ли актив целым и пригодным к эксплуатации, а также имеет ли он признаки повреждения, утраты или несанкционированного использования. К акту обязательно прилагаются фотоматериалы.

Таким образом, государство получает формализованный механизм фиксации того, в каком состоянии актив фактически находился на момент перехода под государственный контроль. Это имеет значение как для его дальнейшего управления, так и для установления возможных случаев повреждения, утраты или незаконного использования имущества. Если актив по месту нахождения не обнаружат, субъект управления должен составить соответствующий акт и обратиться в правоохранительные органы для его розыска.

Информация об активах в управлении будет открытой

Постановление предусматривает, что информация об активах, переданных в управление Фонду государственного имущества Украины, другому органу государственной власти или субъекту хозяйствования государственного сектора экономики, определенному Кабинетом Министров Украины субъектом управления активами, является открытой.

Также открытой должна быть информация об определенных способах управления такими активами. Соответствующие сведения будут обнародоваться на официальном веб-сайте субъекта управления и подлежать постоянному обновлению.

Исключение составляют активы, которые планируется задействовать для осуществления мероприятий по обеспечению энергетической безопасности и обороны в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины.

Как изменятся электронные аукционы

Постановление изменяет правила реализации активов на электронных аукционах.

Между организатором аукциона и оператором электронной площадки будет заключаться договор о проведении электронных аукционов по реализации активов.

Также уточняется момент, с которого актив или пул может быть выставлен на реализацию. Вместо привязки к включению актива в перечень взысканных в доход государства активов, подлежащих реализации, предусмотрена привязка к принятию организатором аукциона решения о реализации соответствующего актива или пула.

Контроль за выполнением дополнительных условий реализации активов на электронном аукционе будет осуществлять организатор аукциона в порядке, утвержденном Фондом государственного имущества в соответствии с частью второй статьи 27 Закона Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества».

Из Порядка исключается положение о 5–10 календарных днях с момента признания аукциона несостоявшимся. При этом постановление № 962 не устанавливает новый срок вместо этого периода.

Термин «лот» в соответствующих положениях заменяется термином «актив».

Потенциальные покупатели еще до объявления аукциона смогут получить доступ к активу, документам, которые к нему относятся, и дополнительной информации о нем на основании договора о конфиденциальности информации, заключенного с соответствующим субъектом хозяйствования, акции или доли в уставном капитале которого либо имущество которого подлежат реализации в соответствии с Порядком.

Также изменяется механизм аукциона по методу пошагового снижения стартовой цены и последующего представления ценовых предложений. Количество шагов, на которые снижается стартовая цена, составит 50 вместо 99. Если такой электронный аукцион будет признан несостоявшимся, электронная торговая система автоматически объявит повторный аукцион, в котором общее количество шагов снижения стартовой цены составит 99.

Кроме того, правительство уточнило взаимодействие между реализацией санкционных активов и перечнями объектов, подлежащих приватизации.

После перехода права собственности на актив к покупателю его должны исключить из соответствующих перечней не позднее чем через 30 рабочих дней. Кроме того, решение о прекращении приватизации и исключении актива из перечней принимает Кабинет Министров. Проект такого решения Фонд госимущества должен подготовить и внести в течение 30 рабочих дней со дня перехода права собственности на актив к покупателю.

Таким образом, постановление № 962 урегулировало отдельные вопросы управления и реализации активов, взысканных в доход государства. В частности, речь идет об определении способа управления, обследовании и фиксации состояния имущества, обнародовании информации, реализации активов на электронных аукционах и их исключении из перечней объектов приватизации после перехода права собственности к покупателю.

Фактически правительство детализировало этап, который наступает после перехода актива в собственность государства. Отныне субъект управления должен не только определять способ дальнейшего управления имуществом, но и принимать меры по его розыску, государственной регистрации права собственности, обследованию и сохранению.

Постановление вступает в силу со дня его опубликования. Отдельные положения начнут действовать через один месяц после опубликования или после появления соответствующей технической возможности в электронной торговой системе, но не позднее чем через пять месяцев со дня вступления постановления в силу.

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