  1. В Украине

Суд в Киеве вынес новые решения по делам Майдана: приговор получили экс-командир «Беркута» и координаторы «титушек»

12:21, 21 июля 2026 59
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Бывшего командира киевского «Беркута» приговорили к 10 годам лишения свободы.
Суд в Киеве вынес новые решения по делам Майдана: приговор получили экс-командир «Беркута» и координаторы «титушек»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Оболонский районный суд Киева приговорил бывшего командира киевского полка спецподразделения милиции «Беркут», трех бывших правоохранителей и двух координаторов так называемых «титушек» к лишению свободы на сроки от 7 до 10 лет.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Их признали виновными в насильственном противодействии акциям протеста в январе 2014 года, незаконном задержании 22 участников протестов и других граждан, применении к ним насилия, а также фальсификации материалов для дальнейшего уголовного преследования потерпевших.

Бывшего командира киевского «Беркута» приговорили к 10 годам лишения свободы. Двух сотрудников этого подразделения и начальника отдела УБНОН ГУ МВД Украины в Киеве — к 8 годам. Двух гражданских лиц, которые организовывали и координировали действия «титушек», — к 7 годам.

Бывших правоохранителей также лишили специальных званий и права занимать должности в правоохранительных органах.

Как указали в ОГП, суд установил, что 23 января 2014 года в районах улиц Грушевского и тогдашней Щорса в Киеве сотрудники милиции действовали совместно с гражданскими лицами.

Во время незаконных задержаний к людям применяли силу и специальные средства. Потерпевшим были причинены телесные повреждения различной степени тяжести, а их транспортные средства были повреждены.

После этого задержанных доставили в Дарницкое и Оболонское районные управления милиции.

На основании сфальсифицированных рапортов и заведомо ложных показаний людей, которые не совершали никаких противоправных действий, привлекли к уголовной ответственности за участие в массовых беспорядках. В дальнейшем следственные судьи избрали им меры пресечения в виде содержания под стражей.

«Приговор суда подтвердил совместные и скоординированные действия сотрудников милиции и «титушек» во время насильственного противодействия протестам», — отметили в Офисе Генерального прокурора.

Решение принято 13 июля 2026 года в порядке специального судебного производства.

Это уже второй обвинительный приговор в отношении бывшего командира киевского «Беркута» по событиям января 2014 года.

30 декабря 2025 года Подольский районный суд Киева признал его, пятерых подчиненных и координатора «титушек» виновными в аналогичных преступлениях. То дело касалось незаконного задержания и применения насилия к четырем участникам протестов 20 января 2014 года на улице Лаврской в Киеве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд ОГП Киев Оболонский райсуд Киева

Популярные новости

Военнослужащий умер от инфаркта — ТЦК заблокировал путь к 15 млн грн, но суд встал на сторону семьи

Военнослужащий умер от инфаркта — ТЦК заблокировал путь к 15 млн грн, но суд встал на сторону семьи

12:19, 20 июля 2026 8k
Нацполиция будет разыскивать сомнительно приобретенные активы госслужащих категорий «Б» и «В»

Нацполиция будет разыскивать сомнительно приобретенные активы госслужащих категорий «Б» и «В»

10:00, 20 июля 2026 6k
Пенсия станет больше: какие пенсионеры получат доплаты за предыдущие месяцы

Пенсия станет больше: какие пенсионеры получат доплаты за предыдущие месяцы

15:33, 18 июля 2026 17k
Пенсионный фонд не сможет требовать документы для назначения пенсии, если информация есть в государственных реестрах — закон

Пенсионный фонд не сможет требовать документы для назначения пенсии, если информация есть в государственных реестрах — закон

17:38, 20 июля 2026 4k
Камера, снимающая соседей и улицу, может стать основанием для штрафа в 300 тысяч гривен: когда видеонаблюдение нарушает закон

Камера, снимающая соседей и улицу, может стать основанием для штрафа в 300 тысяч гривен: когда видеонаблюдение нарушает закон

16:15, 19 июля 2026 9k
После удара сумкой ребенок получил инвалидность — родители 13-летнего мальчика должны выплатить 1 млн грн компенсации

После удара сумкой ребенок получил инвалидность — родители 13-летнего мальчика должны выплатить 1 млн грн компенсации

14:25, 20 июля 2026 3k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Один военный — одно авто: можно ли оставить гуманитарный транспорт после увольнения и что будет за его продажу

Гуманитарные автомобили для военных: за что могут отменить регистрацию и открыть уголовное производство.

Государство может истребовать землю даже после пропуска срока исковой давности — решение Верховного Суда

Верховный Суд определил, когда длительное рассмотрение уголовного дела может быть уважительной причиной пропуска срока обращения в суд.

Поездка в РФ и родственники на временно оккупированной территории: ВСП отложил решение по судье Карташевой

Высший совет правосудия объявил перерыв в рассмотрении кандидатуры Татьяны Карташевой на должность судьи апелляционного суда в Николаеве.

Новые правила Prozorro с 1 сентября: Кабмин расширил основания для закупок без торгов и вернул переговорную процедуру

Большинство нововведений вступит в силу 1 сентября 2026 года: изменения коснутся и заказчиков, и участников, и общественного мониторинга.

Обязательная доля в наследстве имеет приоритет перед завещанием: Верховный Суд признал недействительными свидетельства о праве на наследство

Право на обязательную долю в наследстве возникает непосредственно из закона, а его нарушение может служить основанием для признания свидетельства о праве на наследство недействительным.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]