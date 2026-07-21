Суд в Киеве вынес новые решения по делам Майдана: приговор получили экс-командир «Беркута» и координаторы «титушек»

Бывшего командира киевского «Беркута» приговорили к 10 годам лишения свободы.

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Оболонский районный суд Киева приговорил бывшего командира киевского полка спецподразделения милиции «Беркут», трех бывших правоохранителей и двух координаторов так называемых «титушек» к лишению свободы на сроки от 7 до 10 лет.

Их признали виновными в насильственном противодействии акциям протеста в январе 2014 года, незаконном задержании 22 участников протестов и других граждан, применении к ним насилия, а также фальсификации материалов для дальнейшего уголовного преследования потерпевших.

Бывшего командира киевского «Беркута» приговорили к 10 годам лишения свободы. Двух сотрудников этого подразделения и начальника отдела УБНОН ГУ МВД Украины в Киеве — к 8 годам. Двух гражданских лиц, которые организовывали и координировали действия «титушек», — к 7 годам.

Бывших правоохранителей также лишили специальных званий и права занимать должности в правоохранительных органах.

Как указали в ОГП, суд установил, что 23 января 2014 года в районах улиц Грушевского и тогдашней Щорса в Киеве сотрудники милиции действовали совместно с гражданскими лицами.

Во время незаконных задержаний к людям применяли силу и специальные средства. Потерпевшим были причинены телесные повреждения различной степени тяжести, а их транспортные средства были повреждены.

После этого задержанных доставили в Дарницкое и Оболонское районные управления милиции.

На основании сфальсифицированных рапортов и заведомо ложных показаний людей, которые не совершали никаких противоправных действий, привлекли к уголовной ответственности за участие в массовых беспорядках. В дальнейшем следственные судьи избрали им меры пресечения в виде содержания под стражей.

«Приговор суда подтвердил совместные и скоординированные действия сотрудников милиции и «титушек» во время насильственного противодействия протестам», — отметили в Офисе Генерального прокурора.

Решение принято 13 июля 2026 года в порядке специального судебного производства.

Это уже второй обвинительный приговор в отношении бывшего командира киевского «Беркута» по событиям января 2014 года.

30 декабря 2025 года Подольский районный суд Киева признал его, пятерых подчиненных и координатора «титушек» виновными в аналогичных преступлениях. То дело касалось незаконного задержания и применения насилия к четырем участникам протестов 20 января 2014 года на улице Лаврской в Киеве.

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