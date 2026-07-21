Государство может истребовать землю даже после пропуска срока исковой давности — решение Верховного Суда

Верховный Суд определил, когда длительное рассмотрение уголовного дела может быть уважительной причиной пропуска срока обращения в суд.

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Объединенная палата Кассационного гражданского суда по делу № 354/625/15 сформулировала вывод относительно уважительности причин пропуска срока исковой давности по делу об истребовании земельных участков, которые были переданы в частную собственность после незаконного изъятия из земель лесного фонда.

Обстоятельства дела

В 2002 году гражданин получил в частную собственность земельный участок площадью 0,1 га в селе Поляница Яремчанского городского совета для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений. Впоследствии выяснилось, что эта земля ранее находилась в постоянном пользовании государственного предприятия. В 2002–2003 годах должностные лица Поляницкого сельского совета незаконно изымали земли лесного фонда, изменяли их целевое назначение и передавали гражданам в частную собственность.

В 2011 году собственник разделил земельный участок на два участка площадью по 0,05 га каждый. После этого прокурор обратился в суд с требованием истребовать их в пользу государства.

Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили это требование, установив, что земельные участки выбыли из владения государства помимо его воли. В то же время в Верховном Суде обжаловался вопрос о том, были ли уважительными причины пропуска срока исковой давности для обращения прокурора с таким иском.

Яремчанский городской суд Ивано-Франковской области частично удовлетворил иск прокурора. Суд истребовал два спорных земельных участка из чужого незаконного владения и передал их в собственность государства в лице Государственного агентства лесных ресурсов Украины.

В то же время суд отказал в удовлетворении требований о признании недействительными государственных актов на право частной собственности на земельные участки. Суд отметил, что такое требование является ненадлежащим способом защиты права собственности.

Суд первой инстанции исходил из того, что спорные земли были изъяты органом местного самоуправления из земель лесного фонда без соблюдения предусмотренной законом процедуры. Поэтому они выбыли из владения государства помимо его воли. При этом гражданин приобрел право собственности на земельный участок в порядке его бесплатной передачи на основании решения исполкома Поляницкого сельского совета, который не имел права передавать эту землю в собственность с нарушением установленной процедуры.

Ивано-Франковский апелляционный суд согласился с выводами о том, что земля выбыла из владения государства помимо его воли, а гражданин приобрел право собственности на нее вопреки установленной законом процедуре. Суд также согласился с тем, что причины пропуска прокурором срока исковой давности были уважительными, поскольку гражданский иск в защиту интересов государства рассматривался вместе с уголовным делом с мая 2005 года по март 2015 года.

Решение Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что длительное рассмотрение уголовного производства может быть уважительной причиной пропуска срока исковой давности, если именно в его рамках устанавливались обстоятельства подделки документов и незаконного выбытия земли из государственной собственности.

В этом деле Верховный Суд учел, что обстоятельства незаконного выбытия земель из государственной собственности подлежали установлению в рамках уголовного производства, которое продолжалось с 2005 года по март 2015 года. Именно в нем исследовались обстоятельства подделки официальных документов, на основании которых земельные участки лесного фонда были переданы в частную собственность.

Суд подчеркнул, что согласно общему правилу, закрепленному в статье 387 ГК Украины, собственник имеет неограниченное право истребовать имущество из чужого незаконного владения. Истребование имущества путем виндикации применяется к вещно-правовым отношениям, в частности если между собственником и владельцем имущества нет договорных отношений и имущество находится у владельца не на основании заключенного с собственником договора.

Верховный Суд напомнил, что собственник может истребовать свое имущество у добросовестного приобретателя только в случаях, прямо предусмотренных статьей 388 ГК Украины. Одним из таких оснований является ситуация, когда имущество выбыло из владения собственника или лица, которому он его передал, помимо их воли.

В то же время если собственник добровольно передал имущество другому лицу, это, по общему правилу, исключает возможность его истребования у добросовестного приобретателя.

Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций о наличии оснований для истребования земельного участка в пользу государства в лице Государственного агентства лесных ресурсов Украины.

Кроме того, Верховный Суд подтвердил, что прокурор, обращаясь в суд в интересах государства, выполняет субсидиарную роль. Он может обратиться в суд, если компетентный орган не осуществляет или ненадлежащим образом осуществляет защиту интересов государства либо если такого органа нет.

В то же время в судебном процессе именно государство является истцом как носитель нарушенного права, а соответствующий орган или прокурор осуществляют процессуальные действия в защиту его интересов. В этом деле прокурор обосновывал нарушение интересов государства тем, что земельный участок лесного фонда выбыл из государственной собственности с нарушением требований закона, на основании поддельного решения исполнительного комитета сельского совета и вследствие незаконных действий его должностных лиц.

Верховный Суд пришел к выводу, что иск был предъявлен именно в интересах государства. В результате кассационная жалоба была оставлена без удовлетворения, а решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда — без изменений.

Таким образом, Верховный Суд сформулировал правовой вывод: длительное рассмотрение уголовного производства, в рамках которого устанавливались обстоятельства подделки документов и незаконного выбытия земельного участка из владения государства, при определенных обстоятельствах может быть уважительной причиной пропуска срока исковой давности для последующего истребования этого земельного участка.

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