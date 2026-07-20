Долги за свет растут автоматически: что будет, если не оплатить счет до 20 числа
После 20 числа месяца, следующего за расчетным, неоплаченный счет за электроэнергию считается просроченной задолженностью. В таком случае на сумму долга могут быть начислены инфляционные потери и 3% годовых.
В «Черкассыэнергосбыт» сообщили, что с 1 июля такие начисления автоматически применяются ко всем потребителям, имеющим просроченную задолженность, за весь период ее существования.
Размер дополнительных начислений зависит от суммы долга и срока просрочки. В частности, если задолженность составляет 1000 гривен, сумма инфляционных потерь и 3% годовых может достигать около 150 гривен. Если долг не погашается, размер начислений продолжает увеличиваться.
В компании также напомнили, что в случае накопления задолженности поставщик имеет право прекратить электроснабжение. Для его восстановления необходимо полностью погасить долг, оплатить услуги по отключению и повторному подключению, после чего ожидать восстановления электроснабжения от трех до пяти рабочих дней.
Если вопрос взыскания задолженности будет решаться в судебном порядке, к сумме задолженности могут быть добавлены и судебные расходы.
Чтобы избежать таких последствий, энергетики рекомендуют регулярно проверять состояние лицевого счета через личный кабинет, Telegram-бот, сайт поставщика или Центр обслуживания потребителей.
В случае возникновения финансовых трудностей потребителям советуют обратиться к поставщику электроэнергии для урегулирования вопроса задолженности. Это может помочь избежать дополнительных начислений, судебного разбирательства и отключения электроснабжения.
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