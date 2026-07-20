Адвокат приписал себе решение суда по таможенному делу и требовал $14 тысяч на криптокошелек

Адвоката задержали по подозрению в мошенничестве после перевода денежных средств криптовалютный кошелек.

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Правоохранители задержали адвоката, которого подозревают в попытке мошенническим путем завладеть 14 тыс. долларов США, убеждая представителя предприятия, что именно благодаря его действиям суд принял выгодное решение. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, адвокат представлял интересы общества по делу о нарушении таможенных правил при ввозе в Украину партии карт памяти microSD. Во время рассмотрения дела он убеждал представителя предприятия, что для положительного решения необходимо «принять дополнительные меры».

Как отмечают в Офисе Генпрокурора, после того как суд отказался применять конфискацию изъятого товара, адвокат, зная, что такое решение было принято независимо от его действий, сообщил клиенту, что именно его профессиональная деятельность обеспечила такой результат.

По версии следствия, после этого адвокат потребовал 20 тыс. долларов США, согласившись уменьшить сумму на размер штрафа, наложенного судом. В итоге он потребовал 14 тыс. долларов США, которые попросил перечислить на его криптовалютный кошелек.

15 июля представитель предприятия под контролем правоохранителей перечислил на этот кошелек первую часть денежных средств. Сразу после транзакции адвоката задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Адвокату инкриминируют оконченное покушение на завладение чужим имуществом путем обмана в крупных размерах (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере более 3,3 млн грн.

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