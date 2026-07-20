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Адвокат приписав собі рішення суду у митній справі та вимагав $14 тисяч на криптогаманець

22:18, 20 липня 2026 38
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Адвоката затримали за підозрою у шахрайстві після переказу коштів на криптовалютний гаманець.
Адвокат приписав собі рішення суду у митній справі та вимагав $14 тисяч на криптогаманець
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Правоохоронці затримали адвоката, якого підозрюють у спробі шахрайським шляхом заволодіти 14 тис. доларів США, запевняючи представника підприємства, що саме завдяки його діям суд ухвалив вигідне рішення. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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За даними слідства, адвокат представляв інтереси товариства у справі про порушення митних правил щодо ввезення в Україну партії карт пам’яті microSD. Під час розгляду справи він переконував представника підприємства, що для позитивного рішення необхідно «вжити додаткових заходів».

Як зазначають в Офісі Генпрокурора, після того як суд відмовився застосовувати конфіскацію вилученого товару, адвокат, знаючи, що таке рішення було ухвалене незалежно від його дій, повідомив клієнту, що саме його професійна діяльність забезпечила такий результат.

За версією слідства, після цього адвокат вимагав 20 тис. доларів США, погодившись зменшити суму на розмір штрафу, накладеного судом. У підсумку він вимагав 14 тис. доларів США, які просив перерахувати на його криптовалютний гаманець.

15 липня представник підприємства під контролем правоохоронців перерахував на цей гаманець першу частину коштів. Одразу після транзакції адвоката затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Адвокату інкримінують закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману у великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі понад 3,3 млн грн.

 

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