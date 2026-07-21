Покупці зможуть оглядати підсанкційне майно до аукціону, але після підписання договору про конфіденційність — рішення Кабміну

Кабмін деталізував процедуру продажу активів, стягнутих у дохід держави, та визначив нові правила проведення електронних аукціонів.

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Кабінет Міністрів постановою від 15 липня 2026 року № 962 змінив правила управління та реалізації активів, щодо яких суд ухвалив рішення про застосування санкції у вигляді стягнення в дохід держави.

Зміни стосуються повноважень суб’єктів управління такими активами, порядку їх обстеження, фіксації фактичного стану майна, оприлюднення інформації про активи та визначені способи управління ними, а також проведення електронних аукціонів.

Хто управлятиме активами

Раніше порядок передбачав управління активами Фондом державного майна України або іншими визначеними суб’єктами. Тепер прямо закріплено, що суб’єкт управління не лише здійснює управління активами, а й приймає рішення про спосіб такого управління. Це можуть бути Фонд держмайна, інший орган державної влади або суб’єкт господарювання державного сектору економіки, визначений Кабінетом Міністрів.

Перед визначенням способу управління суб’єкт має проаналізувати інформацію про актив. Серед іншого, йому необхідно організувати розшук майна, скасування арештів та інших обтяжень, державну реєстрацію права власності держави, внесення відповідних відомостей до реєстрів, а також забезпечити збереження активу. Також передбачено можливість залучення правоохоронних та інших органів, якщо це необхідно для набуття державою фактичного контролю над активом.

При цьому спосіб управління має визначатися не лише з огляду на вид майна. Уряд прямо зобов’язує враховувати потреби держави, зокрема об’єкти, необхідні для забезпечення енергетичної безпеки та оборони.

Стан активів мають фіксувати документально

Одним із ключових нововведень є деталізація процедури обстеження активів. Тепер суб’єкт управління має обстежити майно за місцезнаходженням та перевірити наявні документи. За результатами складається акт, у якому фіксують дату, час і місце обстеження, ідентифікаційні дані активу та його фактичний стан.

Зокрема, необхідно зазначити, чи є актив цілим і придатним до експлуатації, а також чи має він ознаки пошкодження, втрати або несанкціонованого використання. До акта обов’язково додаються фотоматеріали.

Таким чином, держава отримує формалізований механізм фіксації того, у якому стані актив фактично перебував на момент переходу під державний контроль. Це має значення як для його подальшого управління, так і для встановлення можливих випадків пошкодження, втрати або незаконного використання майна. Якщо актив за місцезнаходженням не виявлять, суб’єкт управління має скласти відповідний акт та звернутися до правоохоронних органів для його розшуку.

Інформація про активи в управлінні буде відкритою

Постанова передбачає, що інформація про активи, передані в управління Фонду державного майна України, іншому органу державної влади або суб’єкту господарювання державного сектору економіки, визначеному Кабінетом Міністрів України суб’єктом управління активами, є відкритою.

Також відкритою має бути інформація про визначені способи управління такими активами. Відповідні відомості оприлюднюватимуться на офіційному вебсайті суб’єкта управління та підлягатимуть постійному оновленню.

Виняток становлять активи, які передбачається задіяти для здійснення заходів із забезпечення енергетичної безпеки та оборони у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України.

Як зміняться електронні аукціони

Постанова змінює правила реалізації активів на електронних аукціонах.

Між організатором аукціону та оператором електронного майданчика укладатиметься договір про проведення електронних аукціонів з реалізації активів.

Також уточнюється момент, з якого актив або пул може бути виставлений на реалізацію. Замість прив’язки до включення активу до переліку стягнутих у дохід держави активів, що підлягають реалізації, передбачено прив’язку до прийняття організатором аукціону рішення про реалізацію відповідного активу або пулу.

Контроль за виконанням додаткових умов реалізації активів на електронному аукціоні здійснюватиме організатор аукціону в порядку, затвердженому Фондом державного майна відповідно до частини другої статті 27 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Із Порядку виключається положення про 5–10 календарних днів з моменту визнання аукціону таким, що не відбувся. При цьому постанова № 962 не встановлює нового строку замість цього періоду.

Термін «лот» у відповідних положеннях замінюється терміном «актив».

Потенційні покупці ще до оголошення аукціону зможуть отримати доступ до активу, документів, що його стосуються, та додаткової інформації про нього на підставі договору про конфіденційність інформації, укладеного з відповідним суб’єктом господарювання, акції або частки у статутному капіталі якого чи майно якого підлягають реалізації відповідно до Порядку.

Також змінюється механізм аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій. Кількість кроків, на які знижується стартова ціна, становитиме 50 замість 99. Якщо такий електронний аукціон буде визнаний таким, що не відбувся, електронна торгова система автоматично оголошуватиме повторний аукціон, у якому загальна кількість кроків зниження стартової ціни становитиме 99.

Серед іншого, уряд уточнив взаємодію між реалізацією санкційних активів та переліками об’єктів, що підлягають приватизації.

Після переходу права власності на актив до покупця його мають виключити з відповідних переліків не пізніше ніж через 30 робочих днів. Крім того, рішення про припинення приватизації та виключення активу з переліків ухвалює Кабмін. Проєкт такого рішення Фонд держмайна має підготувати та внести протягом 30 робочих днів із дня переходу права власності на актив до покупця.

Таким чином, постанова № 962 врегульовує окремі питання управління та реалізації активів, стягнутих у дохід держави. Зокрема, визначення способу управління, обстеження і фіксацію стану майна, оприлюднення інформації, реалізацію активів на електронних аукціонах та їх виключення з переліків об’єктів приватизації після переходу права власності до покупця. Фактично уряд деталізував етап, який настає після переходу активу у власність держави. Відтепер суб’єкт управління має не лише визначати спосіб подальшого управління майном, а й вживати заходів для його розшуку, державної реєстрації права власності, обстеження та збереження.

Постанова набирає чинності з дня її опублікування. Окремі положення почнуть діяти через один місяць після опублікування або після появи відповідної технічної можливості в електронній торговій системі, але не пізніше ніж через п’ять місяців із дня набрання чинності постановою.

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