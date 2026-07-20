Що відомо про Енді Бернема — нового премʼєра Великої Британії

Енді Бернем народився у Ліверпулі, навчався у Кембриджі, але прославився тим, що зробив у Манчестері.

Фото: PA

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Як відомо, Енді Бернем 20 липня офіційно став премʼєром Великої Британії. Він замінив на цій посаді Кіра Стермера.

Бернем може бути не дуже відомим на міжнародному рівні, але новообраний лідер Лейбористської партії є досить популярним у себе вдома, пише NPR

Хто такий Енді Бернем

Північно-південний класовий поділ Англії сформував його політику

Народившись і вирісши на півночі Англії, Бернем переїхав до загалом більш престижного півдня, щоб вивчати англійську літературу в Кембриджському університеті, де один із професорів згадує, як він носив на заняття футбольну форму.

«Я думаю, що це може бути досить поширеним явищем на вулицях північного заходу Англії, але це не обов’язково є звичайною річчю в кембриджському коледжі», — сказав професор Джон Маллан газеті Times of London. Він згадував молодого Бернема як хлопця, одержимого футболом, який декламував Шекспіра і зустрічався з «найкрутішою дівчиною в коледжі».

Нею була народжена в Нідерландах Марі-Франс ван Хіл, і зараз пара перебуває у шлюбі.

Футбольна форма стала раннім прикладом ідентичності робітничого класу, яка пізніше визначила Бернема в політиці.

Бернему 56 років, і він часто наголошує на своєму північному походженні та робітничому корінні. Аналітики кажуть, що його виховання та час роботи мером Великого Манчестера — який пишається тим, що є місцем народження робітничого класу у світі під час промислової революції — сформували його загальнонаціональну політику.

Це походження також може допомогти його лівоцентристській Лейбористській партії повернути виборців із робітничого класу, частина з яких останніми роками почала голосувати за праві партії.

«Я хочу зробити все можливе, щоб Лейбористська партія знову стала партією, в яку [люди] можуть вірити, партією, яка твердо стоїть на боці людей робітничого класу», — сказав Бернем британському Channel 4 News у травні.

На початку Бернем боровся зі стереотипами про північних футбольних уболівальників

Бернем народився у передмісті Ліверпуля в сім’ї батьків, які працювали телефонним інженером і реєстраторкою, та виріс у селі приблизно посередині між Ліверпулем і Манчестером.

Після закінчення Кембриджу він і ван Хіл залишилися на півдні, переїхавши до Лондона. Бернем уперше був обраний до парламенту у віці 31 року від Лейбористської партії, представляючи північний округ.

Він обіймав посаду державного секретаря з питань культури, медіа та спорту в уряді прем’єр-міністра Гордона Брауна, а у 2009 році його відправили до Ліверпуля виступити з промовою з нагоди річниці трагедії на стадіоні «Гіллсборо» 1989 року, коли майже 100 футбольних уболівальників загинули через тисняву на переповненому стадіоні на півночі Англії.

Це була найсмертельніша спортивна катастрофа в історії Великої Британії. Однак загиблих називали хуліганами, і багато тих, хто вижив, та родини жертв вважали, що уряд зробив недостатньо для розслідування.

Спочатку натовп освистував Бернема. Стримуючи сльози, він відмовився від підготовленої промови, киваючи головою, поки натовп скандував заклики до справедливості.

«З ними поводилися так погано, і [Бернем] був одним із перших політиків, які справді прислухалися», — каже Шарлотта Вайлдман, історик Манчестерського університету, яка досліджує робітничий клас.

Бернем ініціював урядове розслідування, яке встановило, що причиною трагедії стали помилки поліції, а не самі жертви. За словами Вайлдман, це допомогло змінити національний стереотип.

«Особливо північних чоловіків із робітничого класу демонізували. Їх звинувачували у насильстві, агресивності, злочинності, і це був дуже усталений стереотип», — каже вона.

Це демографічна група, яка, на думку деяких людей, залишилася осторонь через глобалізацію, була проігнорована політиками з більш заможного півдня, де розташований Лондон, — і яку Бернем зміг переконати своєю діяльністю щодо Гіллсборо.

Народився у Ліверпулі, навчався у Кембриджі, але прославився тим, що зробив у Манчестері

Будучи депутатом парламенту, Бернем двічі балотувався на посаду лідера Лейбористської партії.

У 2015 році його висунув його колега по парламенту та друг Кір Стармер. Але обидва рази він програв і зрештою залишив парламент після 16 років роботи, щоб повернутися на північ.

У 2017 році його обрали мером Великого Манчестера — саме там у місцевій політиці він створив собі загальнонаціональну репутацію.

У 1980-х і 1990-х роках Манчестер був відомий двома речами: занепадом післяіндустріального міста та яскравою незалежною музичною сценою (з такими гуртами, як The Smiths, New Order, The Stone Roses та Oasis).

Бернем вирішив виправити перше і зануритися у друге.

Коли Бернем вступив на посаду, реконструкція вже тривала в Манчестері, і він подвоїв ці зусилля, прагнучи змінити стереотип про своє місто так само, як він зробив це щодо футбольних уболівальників.

Він взяв під контроль міські автобуси та переконав центральний уряд передати більше повноважень у сфері освіти та житлової політики таким містам, як його.

«Відновлення — це було майже як маркетинг і брендинг! — зазначає Вайлдман. — Манчестер раніше мав такий негативний імідж. Його дуже сильно асоціювали з занепадом міст».

Сьогодні горизонт Манчестера заповнений будівельними кранами. Район каналів і колишніх промислових складів став центром мистецтва. Є скляні хмарочоси, які більше нагадують Дубай, ніж Англію. А Манчестер тепер має одну з найбільш швидкозростаючих муніципальних економік у Великій Британії.

Бернем просуває те, що він називає «манчестеризмом», як модель економічного зростання по всій країні. Він каже, що передасть владу від центрального уряду в Лондоні містам і регіонам — і відкриє представництво Даунінг-стріт на півночі.

«Уявіть хороше зростання у кожному поштовому індексі та надію в кожному серці. Більше не уявляймо — давайте зробимо це реальністю», — сказав Бернем у програмній промові 29 червня.

Він також обіцяє знизити податкові ставки для роздрібного бізнесу, побудувати найбільшу кількість державного житла з часів Другої світової війни та скоротити витрати на соціальне забезпечення у спосіб, який буде «справедливим і довготривалим».

«"Манчестеризм" для нас — це коли люди об’єднуються, щоб здійснювати зміни, роблять щось самі та мають справжнє ставлення "ми можемо це зробити"», — каже Роуз Марлі, генеральна директорка Co-operatives UK, федерації кооперативних підприємств із Манчестера. «З економічної точки зору Енді назвав би це кінцем неолібералізму».

Марлі працювала радницею Бернема, коли він був мером. Але раніше вона познайомилася з ним на незалежній музичній сцені міста — де Бернем підробляв як діджей.

Вона згадує, як, коли він уперше приїхав із Лондона, він був «у костюмі та при повному параді» і поводився як парламентар із Вестмінстера.

«Але вже в перший день, коли він приїхав, краватку було послаблено, і ця ідея про депутата з Вестмінстера дуже швидко зникла! — згадує Марлі. — Манчестерський стиль — це кросівки та футболки! Саме тоді він почав діджеїти».

Бернем став національною фігурою під час COVID

Коли почалася пандемія, центральний уряд Великої Британії встановлював карантинні обмеження відповідно до місцевих показників зараження, і Манчестер підпав під суворіші обмеження, ніж багато інших міст.

Але правила часто були заплутаними.

У жовтні 2020 року Бернем випадково проводив пресконференцію в прямому ефірі, коли помічник передав йому телефон із новиною про черговий карантин — і мер гнівно відреагував, розкритикувавши центральний уряд.

«Це не спосіб керувати країною під час національної кризи. Це не так. Це неправильно», — сказав Бернем, прогнозуючи, що обмеження непропорційно сильно вдарять по низькооплачуваних працівниках робітничого класу.

Різка реакція Бернема стала вірусною, і він став національним героєм у ті темні, невизначені дні пандемії, каже Джоші Герман, засновник манчестерського новинного порталу The Mill.

«Він висловив безпорадність, відчуття, що, можливо, уряд насправді не розумів, що означає бути у такому місці, як Манчестер. Він справді показав себе як інший тип політика в цій країні», — згадує Герман. «І я думаю, що без цього моменту він не зайшов би на Даунінг-стріт у найближчі кілька тижнів».

Енді Бернем та підтримка України

Енді Бернем 20 липня планує поговорити з українським Президентом Володимиром Зеленським і сказати йому, що підтримка Великої Британії для країни, яка постраждала від війни, є «непохитною» та «рішучою».

Новий прем’єр-міністр повідомив, що Зеленський і президент США Дональд Трамп будуть його «першими дзвінками» сьогодні.

«Я дуже чітко скажу сьогодні пізніше президенту Зеленському, що, знаєте, нічого не змінюється. Я буду з ним на 100%, так само як був Кір Стармер», — заявив він.

Бернем сказав, що у своїй попередній ролі мера Великого Манчестера протягом останніх кількох років він працював з українськими мерами.

«Я беру весь цей досвід із собою у свою нову роль, і Президент Зеленський не матиме жодних сумнівів у тому, що підтримка Британії є непохитною, вона є рішучою, вона буде з ним, і я особисто також буду поруч із ним», — додав він.

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