Кір Стармер офіційно залишив посаду прем'єр-міністра Великої Британії

Кіра Стармера має замінити Енді Бернем, який до цього був мером Великого Манчестера.

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Король Чарльз III офіційно прийняв відставку Кіра Стармера з посади прем’єр-міністра Великої Британії.

Тепер монарх має погодити кандидатуру нового глави уряду. Посаду обійме Енді Бернем — колишній мер Великого Манчестера та новий лідер Лейбористської партії.

Після формального погодження він зможе вступити на посаду.

Перед відставкою Кір Стармер виступив із прощальною промовою і заявив, що залишає посаду «з посмішкою та гідністю».

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