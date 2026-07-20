Працівник у розшуку ТЦК: чи можна його забронювати та які кроки має зробити роботодавець

Що означає статус розшуку ТЦК для працівника, чи блокує він бронювання та що має зробити підприємство.

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Під час звіряння даних військового обліку роботодавці можуть виявити, що щодо одного з працівників у військово-облікових відомостях з’явилася позначка про перебування у розшуку. У такому випадку роботодавець повинен діяти відповідно до вимог законодавства: внести зміни до списків персонального військового обліку, якщо під час звіряння виявлено розбіжності, а також повідомити про оновлені облікові дані територіальний центр комплектування та соціальної підтримки у визначені строки. Водночас у ТЦК наголошують, що статус розшуку є перешкодою для бронювання працівника.

Що передбачає Порядок №1487

Порядок дій роботодавця визначений пунктом 45 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 року №1487.

Відповідно до документа, звіряння облікових даних списків персонального військового обліку з військово-обліковими документами працівників здійснюється згідно з графіком, затвердженим керівниками відповідних державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

Після проведення звіряння державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації протягом п’яти днів повинні внести до списків персонального військового обліку зміни, виявлені під час перевірки.

Крім того, щомісяця до 5 числа, у разі наявності змін облікових даних, необхідно надсилати відповідні повідомлення до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ або відповідних підрозділів розвідувальних органів.

Яка мета звіряння військового обліку

Головною метою звіряння є виявлення розбіжностей між даними, які містяться у списках персонального військового обліку, та відомостями у військово-облікових документах працівників.

Якщо такі розбіжності виявлено, роботодавець має внести відповідні зміни до списків персонального військового обліку.

Чи можна забронювати працівника, який перебуває у розшуку ТЦК

Роботодавцям, які планують бронювання працівників, необхідно враховувати їхній військово-обліковий статус.

Якщо працівник перебуває у розшуку ТЦК, це є перешкодою для його бронювання. Саме тому роботодавцям рекомендують своєчасно проводити звіряння військово-облікових даних та враховувати актуальну інформацію під час оформлення бронювання.

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