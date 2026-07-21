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Авто і мотоцикл як гуманітарна допомога: чи може військовий зареєструвати обидва

09:57, 21 липня 2026 243
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Якщо військовослужбовець отримав як гуманітарну допомогу і автомобіль, і мотоцикл, поставити на тимчасовий державний облік обидва транспортні засоби на одну особу неможливо.
Авто і мотоцикл як гуманітарна допомога: чи може військовий зареєструвати обидва
Фото: Головний сервісний центр МВС
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Якщо військовослужбовець отримав як гуманітарну допомогу автомобіль і мотоцикл, чи можна поставити на тимчасовий державний облік обидва транспортні засоби. Це питання роз’яснив Головний сервісний центр МВС.

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У відомстві нагадали, що порядок тимчасового державного обліку транспортних засобів, ввезених в Україну як гуманітарна допомога для потреб військовослужбовців, регулюється постановою Кабінету Міністрів України № 1235, яка внесла зміни до постанови КМУ №584 від 10 травня 2022 року.

Чи можна зареєструвати два транспортні засоби?

Ні. Чинне законодавство передбачає тимчасовий державний облік лише одного транспортного засобу на одного військовослужбовця, незалежно від його виду.

Тому якщо військовослужбовець отримав як гуманітарну допомогу і автомобіль, і мотоцикл, поставити на тимчасовий державний облік обидва транспортні засоби на одну особу неможливо.

Як поставити транспортний засіб на тимчасовий державний облік?

Для отримання послуги необхідно звернутися до будь-якого зручного сервісного центру МВС та подати:

заяву військовослужбовця – набувача транспортного засобу (друкується в сервісному центрі МВС за встановленим зразком);

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);

документ, що посвідчує особу військовослужбовця (військовий квиток, посвідчення офіцера);

документ, що підтверджує проходження військової служби набувачем (довідка з військової частини);

акт приймання-передачі транспортного засобу, що є гуманітарною допомогою (згідно з додатком до постанови КМУ № 584 від 10.05.2022);

електронну декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, (затверджену постановою КМУ № 953 від 05.09.2023 або постановою КМУ № 174 від 01.03.2022).

Після завершення процедури транспортний засіб отримує номерні знаки та тимчасовий реєстраційний талон.

«Таким чином, якщо військовослужбовець отримав як гуманітарну допомогу автомобіль і мотоцикл або кілька транспортних засобів інших категорій, тимчасовий державний облік може бути здійснений лише щодо одного з них. Це вимога чинного законодавства», — додав Головний сервісний центр МВС.

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