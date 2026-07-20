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Зарплата, спадщина, депозити: які доходи обовʼязково треба декларувати

20:12, 20 липня 2026 146
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Податковий кодекс України передбачає оподаткування окремих доходів, які громадяни отримують у певних життєвих обставинах.
Зарплата, спадщина, депозити: які доходи обовʼязково треба декларувати
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Заробітна плата, доходи від продажу майна, дивіденди, проценти за депозитами, окремі види спадщини, подарунків і виграшів входять до переліку доходів, які підлягають оподаткуванню. 

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У Головному управлінні ДПС у Київській області зазначили, що відповідно до пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України оподаткуванню підлягає більшість доходів, отриманих громадянами у грошовій або негрошовій формі, якщо інше не передбачено статтею 165 ПКУ.

До оподатковуваних доходів належать заробітна плата, винагороди за договорами цивільно-правового характеру, а також окремі доходи, отримані від фізичних осіб-підприємців або осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, у випадках, визначених законодавством.

Також ПДФО сплачується з доходів від продажу рухомого та нерухомого майна у випадках, передбачених законодавством, продажу майнових і немайнових прав, передачі майна в оренду, суборенду чи житловий найм, а також із роялті.

До оподатковуваних належать і пасивні доходи, зокрема проценти за банківськими вкладами, дивіденди, окремі види роялті та інвестиційний прибуток від операцій із цінними паперами, корпоративними правами та іншими інвестиційними активами.

Крім того, Податковий кодекс передбачає оподаткування окремих доходів, отриманих у певних життєвих обставинах. Серед них — спадщина та подарунки у випадках, визначених законодавством, виграші та призи, окремі страхові й пенсійні виплати, неустойка, штрафи, пеня, окремі види відшкодування шкоди, а також додаткові блага, отримані від роботодавця або інших осіб.

У ДПС також нагадали, що до загального оподатковуваного доходу можуть включатися неповернуті у встановлений строк кошти, отримані під звіт або на відрядження, окремі види заборгованості за цивільно-правовими договорами, доходи від довірчого управління майном, окремі види пенсій і довічного грошового утримання, а також інші доходи, не звільнені від оподаткування відповідно до статті 165 Податкового кодексу України.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», одноразова грошова допомога, яку отримують члени сімей загиблих або померлих внаслідок поранення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських під час дії воєнного стану, є доходом і підлягає декларуванню.

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податкова ДПС податки Податковий кодекс України

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