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Уряд розширив програму «Доступні ліки» для пацієнтів із діабетом II типу

19:36, 20 липня 2026 295
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Уже від вересня дія програми поширюватиметься також на людей із діабетом ІІ типу, які отримують інсулінотерапію.
Уряд розширив програму «Доступні ліки» для пацієнтів із діабетом II типу
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Із вересня 2026 року пацієнти з цукровим діабетом II типу, які проходять інсулінотерапію, зможуть безоплатно отримувати тест-смужки для вимірювання рівня глюкози в крові за державною програмою «Доступні ліки». Відповідне рішення про розширення програми реімбурсації ухвалив уряд. 

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Як повідомили у МОЗ, до цього часу тест-смужки в межах Програми медичних гарантій були доступні лише для пацієнтів із цукровим діабетом I типу. Реімбурсація таких медичних виробів для цієї категорії діє з 2023 року. Відтепер програма поширюватиметься і на людей із діабетом II типу, які потребують інсулінотерапії.

Уряд наголошує, що регулярний контроль рівня глюкози є невід’ємною частиною безпечного лікування пацієнтів, які використовують інсулін. Самоконтроль допомагає своєчасно виявляти небезпечне зниження або підвищення рівня цукру в крові, коригувати лікування та запобігати розвитку гострих і хронічних ускладнень діабету.

Програма «Доступні ліки» дозволяє пацієнтам отримувати лікарські засоби та медичні вироби безоплатно або з частковою доплатою за електронним рецептом. Їхню вартість аптекам компенсує Національна служба здоров’я України в межах Програми медичних гарантій.

Щоб отримати тест-смужки, пацієнту необхідно звернутися до лікаря, оформити електронний рецепт і пред’явити його в аптеці, яка має договір із НСЗУ. Знайти таку аптеку можна за наліпкою «Тут є «Доступні ліки», на електронній карті місць відпуску препаратів або за номером контакт-центру НСЗУ 16-77.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», програма реімбурсації «Доступні ліки» додано ще 260 торговельних назв лікарських засобів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. 173 з них відпускатимуться безоплатно, ще 87 — з частковою доплатою. 

Йдеться про ліки для контролю артеріального тиску, профілактики інфарктів та інсультів (статини й антикоагулянти), а також для лікування хронічної серцевої недостатності, ішемічної хвороби серця та порушень серцевого ритму. Пацієнти вже можуть отримувати електронні рецепти на нові лікарські засоби.

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МОЗ медицина ліки

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