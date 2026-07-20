Уряд розширив програму «Доступні ліки» для пацієнтів із діабетом II типу

Уже від вересня дія програми поширюватиметься також на людей із діабетом ІІ типу, які отримують інсулінотерапію.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Із вересня 2026 року пацієнти з цукровим діабетом II типу, які проходять інсулінотерапію, зможуть безоплатно отримувати тест-смужки для вимірювання рівня глюкози в крові за державною програмою «Доступні ліки». Відповідне рішення про розширення програми реімбурсації ухвалив уряд.

Як повідомили у МОЗ, до цього часу тест-смужки в межах Програми медичних гарантій були доступні лише для пацієнтів із цукровим діабетом I типу. Реімбурсація таких медичних виробів для цієї категорії діє з 2023 року. Відтепер програма поширюватиметься і на людей із діабетом II типу, які потребують інсулінотерапії.

Уряд наголошує, що регулярний контроль рівня глюкози є невід’ємною частиною безпечного лікування пацієнтів, які використовують інсулін. Самоконтроль допомагає своєчасно виявляти небезпечне зниження або підвищення рівня цукру в крові, коригувати лікування та запобігати розвитку гострих і хронічних ускладнень діабету.

Програма «Доступні ліки» дозволяє пацієнтам отримувати лікарські засоби та медичні вироби безоплатно або з частковою доплатою за електронним рецептом. Їхню вартість аптекам компенсує Національна служба здоров’я України в межах Програми медичних гарантій.

Щоб отримати тест-смужки, пацієнту необхідно звернутися до лікаря, оформити електронний рецепт і пред’явити його в аптеці, яка має договір із НСЗУ. Знайти таку аптеку можна за наліпкою «Тут є «Доступні ліки», на електронній карті місць відпуску препаратів або за номером контакт-центру НСЗУ 16-77.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», програма реімбурсації «Доступні ліки» додано ще 260 торговельних назв лікарських засобів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. 173 з них відпускатимуться безоплатно, ще 87 — з частковою доплатою.

Йдеться про ліки для контролю артеріального тиску, профілактики інфарктів та інсультів (статини й антикоагулянти), а також для лікування хронічної серцевої недостатності, ішемічної хвороби серця та порушень серцевого ритму. Пацієнти вже можуть отримувати електронні рецепти на нові лікарські засоби.