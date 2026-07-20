  1. Публікації
  2. / Судова практика

Дружина загиблого воїна записала на нього чужу дитину: мати військового оскаржила запис про батьківство у Верховному Суді

11:55, 20 липня 2026 300
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ВС підтвердив, що мати померлого чоловіка має право оспорити його батьківство, якщо доведено, що за життя він не знав про внесення його як батька до актового запису про народження дитини.
Дружина загиблого воїна записала на нього чужу дитину: мати військового оскаржила запис про батьківство у Верховному Суді
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду 8 липня 2026 року у справі № 383/817/24 розглядав спір щодо оспорювання батьківства після смерті особи, яка була записана батьком дитини, та права її матері звернутися до суду з відповідним позовом.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Питання захисту прав загиблих військовослужбовців та їхніх родин залишається одним із найактуальніших у судовій практиці. У цьому рішенні Верховний Суд детально роз’яснює умови, за яких батьки померлого можуть оспорити його батьківство.

Обставини справи

Позивачкою у справі була мати військовослужбовця, який загинув під час виконання бойових завдань.

Її син перебував у зареєстрованому шлюбі з відповідачкою, однак подружжя фактично припинило спільне проживання ще у 2019 році.

Після мобілізації чоловіка до Збройних Сил України та його подальшої загибелі позивачці стало відомо, що у відповідачки народився син, батьком якого в актовому записі зазначено її сина.

Позивачка стверджувала, що її син не є біологічним батьком цієї дитини та не знав, що його записано батьком.

Під час розгляду справи була призначена посмертна молекулярно-генетична експертиза, однак відповідачка без поважних причин не з’явилася разом із дитиною для відбору біологічних зразків, унаслідок чого експертизу провести не вдалося. Водночас сама відповідачка у суді визнала, що померлий не є біологічним батьком її сина.

Позиція Верховного Суду

Суд вказав, що ЄСПЛ визнає існування сімейного життя з урахуванням біологічного та фактичного сімейного зв`язку. Існують випадки, коли наявність «сімейного життя» встановлювалася навіть попри відсутність біологічного споріднення. Наприклад, у тих випадках, коли відсутність біологічного зв`язку встановлювалася після тривалого фактичного контакту батьків і дітей.

Практика ЄСПЛ також свідчить про те, що врахування інтересів дитини може і має здійснюватися винятково в тому випадку, коли встановлені ознаки сімейного життя. За умови відсутності таких критеріїв особа, яка оспорює батьківство, має право на відповідний захист своїх прав.

ВС зазначив, що якщо той, хто записаний батьком дитини, помер до народження дитини, оспорити його батьківство мають право його спадкоємці, за умови подання ним за життя до нотаріуса заяви про невизнання свого батьківства (частина перша статті 137 СК України).

Якщо той, хто записаний батьком дитини, помер після пред’явлення ним позову про виключення свого імені як батька з актового запису про народження дитини, позовну заяву можуть підтримати в суді його спадкоємці (частина друга статті 137 СК України).

У частині третій статті 137 СК України передбачено, що якщо через поважні причини особа не знала про те, що записана батьком дитини, і померла, оспорити батьківство можуть її спадкоємці: дружина, батьки та діти.

ВС вказав, що оспорення батьківства після смерті того, хто записаний батьком дитини, можливе у разі: подання ним письмового заперечення свого батьківства до народження дитини; пред’явлення ним за життя позову до суду про виключення запису про нього як батька дитини; відсутності у нього, з поважних причин, інформації про запис батьком дитини.

Таким чином, закон імперативно визначає, що у цьому випадку оспорити батьківство особи, яка через поважні причини не знала про існування про те, що записана батьком дитини, і померла, мають лише її спадкоємці, зокрема батьки.

ВС наголосив, що у розумінні частини третьої статті 137 СК України не вимагається надання суду доказів щодо прийняття спадщини одним із батьків, оскільки відповідно до частини першої статті 1268 ЦК України у першу чергу на спадкування за законом мають право, зокрема, батьки.

Суд також зазначив, що предметом доказування у справі про оспорювання батьківства є не факт спадкування, а доведення відсутності кровного споріднення з дитиною, а також необізнаність особи, яка записана батьком дитини, в момент реєстрації, що він не є біологічним батьком дитини.

Отже, підставою для виключення із актового запису про народження дитини відомостей про батька є будь-які відомості, що засвідчують походження дитини від певної особи, зібрані відповідно до ЦПК України.

Оцінюючи встановлені судами обставини, Верховний Суд погодився з висновком апеляційного суду, що мати дитини не спростувала належними та допустимими доказами, що померлий чоловік знав про те, що записаний батьком сина відповідачки.

Суд врахував, що після народження дитини померлий не проживав разом із матір’ю дитини та її сином, що підтверджує відсутність підстав для висновку про існування між ними de facto сімейного життя.

З огляду на встановлену відсутність кровного споріднення між померлим чоловіком і дитиною позовні вимоги підлягають задоволенню.

Таким чином, Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення та підтвердив законність рішення апеляційного суду про виключення відомостей про померлого чоловіка як батька дитини з актового запису про народження.

Суд сформував важливу правову позицію, відповідно до якої батьки померлого мають право оспорити його батьківство, якщо доведено, що він через поважні причини не знав про внесення його як батька до актового запису, а для звернення до суду їм не потрібно доводити факт прийняття спадщини.

Читайте також іншу позицію, у якій ВС вирішив, що суд не може відмовити в оспорюванні батьківства через відсутність ДНК, якщо сам не забезпечив експертизу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Верховний Суд військові судова практика Касаційний цивільний суд військовослужбовці військова служба

Популярні новини

Верховний Суд дозволив вимагати компенсацію, якщо спадщину вже неможливо перерозподілити

Верховний Суд дозволив вимагати компенсацію, якщо спадщину вже неможливо перерозподілити

12:03, 19 липня 2026 8k
На вулиці був мороз, а Drager показав +11: водій виграв апеляцію у справі про «нетверезе» водіння

На вулиці був мороз, а Drager показав +11: водій виграв апеляцію у справі про «нетверезе» водіння

12:39, 19 липня 2026 7k
Свідок Єгови відмовився від мобілізації, бо віросповідання забороняє йому носити зброю: суд призначив 3 роки ув'язнення

Свідок Єгови відмовився від мобілізації, бо віросповідання забороняє йому носити зброю: суд призначив 3 роки ув'язнення

13:33, 19 липня 2026 7k
Пенсія стане більшою: які пенсіонери отримають доплати за попередні місяці

Пенсія стане більшою: які пенсіонери отримають доплати за попередні місяці

15:33, 18 липня 2026 12k
Камера, що знімає сусідів і вулицю, може стати підставою для штрафу в 300 тисяч гривень: коли відеоспостереження порушує закон

Камера, що знімає сусідів і вулицю, може стати підставою для штрафу в 300 тисяч гривень: коли відеоспостереження порушує закон

16:15, 19 липня 2026 4k
Група інвалідності не дає автоматичного права на догляд: комісії, які замінили МСЕК, тестують людей на здатність вижити самостійно

Група інвалідності не дає автоматичного права на догляд: комісії, які замінили МСЕК, тестують людей на здатність вижити самостійно

10:00, 18 липня 2026 26k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Спонсор хотів стягнути 2,5 млн грн з хокейного клубу через затримку хокейного чемпіонату — ВС направив справу на новий розгляд

Через те, що Чемпіонат України з хокею вчасно не стартував, спонсор отримав шанс повернути 2,5 мільйони гривень авансу: Верховний Суд не підтримав рішення, яким з компанії стягнули 9,5 млн грн на користь хокейного клубу.

Ваш акаунт уже могли використати проти вас: які докази потрібно зберегти для суду та поліції

Несанкціонований доступ до акаунта може призвести не лише до втрати контролю над профілем, а й до шахрайства.

Дружина загиблого воїна записала на нього чужу дитину: мати військового оскаржила запис про батьківство у Верховному Суді

ВС підтвердив, що мати померлого чоловіка має право оспорити його батьківство, якщо доведено, що за життя він не знав про внесення його як батька до актового запису про народження дитини.

300 електриків, сантехніків і зварювальників 24/7 мають бути готові до ліквідації наслідків атаки: Кабмін запускає нові правила

Такий механізм передбачає постанова Кабінету міністрів № 909, якою запроваджується дворічний експеримент із формування національних бригад відновлення.

Після звернення про домашнє насильство соцслужби зобовʼяжуть оцінювати ризики для дітей у цих сімʼях

Держава нарешті побачила «невидимих» жертв домашнього насильства: нова ініціатива змушує систему визнати, що загроза в родині — це загроза дитині в домі.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]