У Полтаві поліцейський зламав руку та побив чоловіка, щоб доставити до ТЦК – ДБР

Чоловік попросив правоохоронців діяти відповідно до закону і належним чином оформити його затримання, натомість йому зламали руку.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння керівництва Національної поліції повідомили про підозру поліцейському з Полтави, якого підозрюють у перевищенні службових повноважень під час доставлення чоловіка до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Як повідомили в ДБР, інцидент стався у жовтні 2025 року. За даними слідства, чоловік перебував у власному припаркованому автомобілі, коли до нього підійшли поліцейські разом із представниками ТЦК та СП. Після перевірки документів йому повідомили, що він перебуває у розшуку за ухилення від мобілізації та має проїхати до територіального центру комплектування.

За інформацією Бюро, чоловік відмовився їхати та попросив правоохоронців діяти відповідно до закону й належним чином оформити затримання. Натомість, за версією слідства, до нього безпідставно застосували фізичну силу: заламали руки, побили та силоміць посадили до службового автомобіля.

Після цього чоловіка доставили до ТЦК, де він перебував близько доби.

Судово-медична експертиза зафіксувала у потерпілого низку тілесних ушкоджень, зокрема перелом головки лівої променевої кістки.

Поліцейському, дії якого призвели до травмування чоловіка, повідомлено про підозру у перевищенні влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством (ч. 2 ст. 365 КК України). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Наразі йому обрано запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Також перевіряються дії інших осіб, присутніх під час інциденту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.