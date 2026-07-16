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Військовий вчинив СЗЧ — у яких випадках виплати відновлять, а коли загрожує до 10 років позбавлення волі

23:30, 16 липня 2026 113
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Які фінансові наслідки має СЗЧ, коли можна уникнути кримінальної відповідальності та за яких умов поновлюється грошове забезпечення.
Військовий вчинив СЗЧ — у яких випадках виплати відновлять, а коли загрожує до 10 років позбавлення волі
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Самовільне залишення військової частини під час воєнного стану має не лише кримінально-правові наслідки, а й безпосередньо впливає на фінансове забезпечення військовослужбовця. Із моменту самовільної відсутності припиняються виплати, втрачається право на низку соціальних гарантій, а період перебування поза службою не зараховується до вислуги років.

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Водночас законодавство передбачає механізм добровільного повернення для тих, хто вперше вчинив СЗЧ, що дозволяє поновити службу та відновити більшість видів забезпечення після виконання встановленої процедури.

У Мін'юсті нагадали, що СЗЧ є серйозним порушенням військової дисципліни. В умовах воєнного стану за нього передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Крім того, військовослужбовцю одразу призупиняють виплату грошового забезпечення та надання інших видів забезпечення.

Які фінансові наслідки має самовільне залишення військової частини

Із моменту самовільного залишення військової частини припиняється виплата грошового забезпечення.

Також військовослужбовця:

  • знімають із продовольчого, речового та інших видів забезпечення;
  • позбавляють права на пільги, гарантії та компенсації;
  • не зараховують період самовільної відсутності до вислуги років.

Чи можна повернутися на військову службу після СЗЧ

Чинне законодавство передбачає можливість добровільного повернення на службу для військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військову частину або місце проходження служби під час воєнного стану.

Відповідно до частини п'ятої статті 401 Кримінального кодексу України, така особа може бути звільнена від кримінальної відповідальності, якщо виявила бажання продовжити військову службу та виконала визначену законом процедуру.

Що буде, якщо СЗЧ тривало до трьох діб

Якщо військовослужбовець був відсутній не більше трьох діб, кримінальна відповідальність не настає.

У такому випадку достатньо повернутися до своєї військової частини, після чого відновлюються всі види забезпечення.

Що робити, якщо СЗЧ тривало понад три доби

Якщо це перший випадок самовільного залишення військової частини під час воєнного стану, військовослужбовець може скористатися процедурою добровільного повернення.

Для цього необхідно:

  • звернутися до своєї або іншої військової частини, яка готова прийняти його на службу;
  • отримати письмову згоду командира на подальше проходження служби;
  • подати клопотання про намір повернутися до органу досудового розслідування, прокурора або суду;
  • після ухвалення судом рішення про звільнення від кримінальної відповідальності надати його командиру та поновитися на службі.

Крім того, подати рапорт про повернення можна через застосунок «Армія+». Його опрацьовують посадові особи Військової служби правопорядку.

Якщо ж СЗЧ було вчинене повторно або військовослужбовець не має наміру повертатися на службу, настає кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Як відновлюється грошове забезпечення після повернення

Після добровільного повернення та поновлення на військовій службі командир відповідної військової частини видає наказ про поновлення служби.

Одночасно:

  • поновлюється дія контракту;
  • військовослужбовця зараховують до списків особового складу;
  • відновлюються всі види забезпечення.

Посадовий оклад визначається за останньою займаною посадою або за новою посадою, якщо призначення відбулося одночасно з поновленням служби.

Водночас законодавство встановлює окремі обмеження щодо виплат. Щомісячна премія не виплачується за місяць, у якому було вчинено СЗЧ. Додаткова винагорода також не нараховується за період самовільної відсутності та за місяць повернення на службу. Починаючи з наступних місяців після поновлення служби, премії виплачуються на загальних підставах.

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військові військовослужбовці СЗЧ

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