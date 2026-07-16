86% бухгалтерів в Україні працюють лише з однією компанією, а один із Запоріжжя – одразу з 28

Попри поширену думку, що один бухгалтер одночасно працює з великою кількістю бізнесів, дослідження показало, що 86% бухгалтерів були зазначені лише в одній компанії.

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В Україні у 2025 році 61 326 бухгалтерів були зазначені у фінансовій звітності підприємств. Вони забезпечували подання звітності 75 078 компаній, а в середньому на одного бухгалтера припадало 1,2 компанії. Цей показник майже не змінюється вже п'ять років поспіль. Про це свідчать дані дослідження платформи Опендатабот.

Попри поширену думку, що один бухгалтер одночасно працює з великою кількістю бізнесів, дослідження показало, що 86% бухгалтерів були зазначені лише в одній компанії. Ще 14% фахівців працювали з двома-чотирма підприємствами, а бухгалтерів, які одночасно вели п'ять і більше компаній, виявилося лише 279. При цьому лише 29 бухгалтерів по всій країні обслуговували десять і більше підприємств.

Найбільше компаній торік обслуговував бухгалтер із Запорізької області: 28 підприємств. Друге місце із показником 23 компанії розділили бухгалтери з Дніпропетровської та Житомирської областей. Варто зазначити, що всі ці фахівці вели документацію ОСББ. Третю позицію із 22 компаніями посіла також бухгалтерка із Дніпропетровщини — це все комунальні заклади освіти.

Водночас рекорд за кількістю поданих документів належить бухгалтеру, який співпрацював із 10 компаніями та подав протягом року 183 фінансові звіти. В Опендатабот пояснюють, що одне підприємство протягом року може подавати кілька квартальних, річних та виправлених звітів.

Аналітики також відзначають поступове скорочення кількості компаній, у фінансовій звітності яких зазначені бухгалтери. Якщо у 2022 році таких підприємств було 80,7 тис., то у 2025 році — 75 тис. Водночас зменшилася і кількість поданих річних форм — зі 126,9 тис. до 116,4 тис.

Найбільше бухгалтерів традиційно працює у Києві — понад 13 тис. Далі йдуть Дніпропетровська область (5,8 тис.), Львівська область (4,3 тис.), Київська область (4 тис.) та Одеська область (4 тис.).

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