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86% бухгалтерів в Україні працюють лише з однією компанією, а один із Запоріжжя – одразу з 28

22:00, 16 липня 2026 116
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Попри поширену думку, що один бухгалтер одночасно працює з великою кількістю бізнесів, дослідження показало, що 86% бухгалтерів були зазначені лише в одній компанії.
86% бухгалтерів в Україні працюють лише з однією компанією, а один із Запоріжжя – одразу з 28
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В Україні у 2025 році 61 326 бухгалтерів були зазначені у фінансовій звітності підприємств. Вони забезпечували подання звітності 75 078 компаній, а в середньому на одного бухгалтера припадало 1,2 компанії. Цей показник майже не змінюється вже п'ять років поспіль. Про це свідчать дані дослідження платформи Опендатабот.

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Попри поширену думку, що один бухгалтер одночасно працює з великою кількістю бізнесів, дослідження показало, що 86% бухгалтерів були зазначені лише в одній компанії. Ще 14% фахівців працювали з двома-чотирма підприємствами, а бухгалтерів, які одночасно вели п'ять і більше компаній, виявилося лише 279. При цьому лише 29 бухгалтерів по всій країні обслуговували десять і більше підприємств.

Найбільше компаній торік обслуговував бухгалтер із Запорізької області: 28 підприємств. Друге місце із показником 23 компанії розділили бухгалтери з Дніпропетровської та Житомирської областей. Варто зазначити, що всі ці фахівці вели документацію ОСББ. Третю позицію із 22 компаніями посіла також бухгалтерка із Дніпропетровщини — це все комунальні заклади освіти.

Водночас рекорд за кількістю поданих документів належить бухгалтеру, який співпрацював із 10 компаніями та подав протягом року 183 фінансові звіти. В Опендатабот пояснюють, що одне підприємство протягом року може подавати кілька квартальних, річних та виправлених звітів.

Аналітики також відзначають поступове скорочення кількості компаній, у фінансовій звітності яких зазначені бухгалтери. Якщо у 2022 році таких підприємств було 80,7 тис., то у 2025 році — 75 тис. Водночас зменшилася і кількість поданих річних форм — зі 126,9 тис. до 116,4 тис.

Найбільше бухгалтерів традиційно працює у Києві — понад 13 тис. Далі йдуть Дніпропетровська область (5,8 тис.), Львівська область (4,3 тис.), Київська область (4 тис.) та Одеська область (4 тис.).

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бізнес податкова ДПС податки

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