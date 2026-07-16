Колишнім громадянам України хочуть дозволити повернути паспорт без переїзду та іспитів

Законопроєкт № 15410 усуває прогалини, що виникли після запровадження інституту множинного громадянства та встановлює спрощений порядок поновлення громадянства для визначених категорій осіб.

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Після запровадження інституту множинного громадянства парламент пропонує зробити наступний крок – спростити повернення українського громадянства для тих, хто вже був громадянином України, але свого часу його припинив. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15410, який передбачає можливість поновлення у громадянстві України без обов’язкового переїзду на постійне проживання до України для окремої категорії осіб.

Автори документа пояснюють, що законопроєкт покликаний привести законодавство у відповідність до нової моделі множинного громадянства, запровадженої Законом №4502-IX, та усунути правову прогалину, яка залишилася після його ухвалення.

Інститут множинного громадянства: чому виникла потреба у нових змінах

Прийняття законопроєкту №15410 безпосередньо пов’язане із реформою законодавства про громадянство. Інститут множинного громадянства був запроваджений в Україні з 16 січня 2026 року. Закон №4502-IX змінив підхід держави до випадків одночасної належності особи до громадянства України та інших держав. Зокрема, закон передбачив, що набуття громадянином України громадянства окремих держав, визначених Кабінетом Міністрів України, більше не є безумовною підставою для втрати українського громадянства. Також було встановлено спрощений порядок набуття громадянства України громадянами таких держав.

Нагадаємо, що множинне громадянство допускається лише у випадках, передбачених законом, зокрема коли:

дитина одночасно набуває громадянство України та іншої держави за народженням

дитина-громадянин України набуває громадянство своїх усиновлювачів у разі усиновлення іноземцями

громадянин України автоматично набуває інше громадянство внаслідок шлюбу з іноземцем

громадянин України після 18 років автоматично набуває громадянство іншої держави за її законами, якщо громадянин не отримав документа, що підтверджує таке громадянство

громадянин України набуває громадянство держави, громадяни якої мають право на набуття громадянства України у спрощеному порядку.

Перелік держав, громадянство яких може поєднуватися з українським, визначає Кабінет Міністрів України. Наразі затверджено перелік із п’яти країн – США, Канада, Німеччина, Польща, Чехія. Цей перелік може змінюватися.

Чому виникла необхідність у змінах

До ухвалення закону про множинне громадянство українці, які набували громадянство іншої держави, фактично втрачали українське громадянство. У результаті значна кількість людей, які продовжували підтримувати зв’язок з Україною та проживали за кордоном, опинилися поза правовим полем українського громадянства. Після зміни державної політики ситуація змінилася.

Закон №4502-IX передбачив, що набуття громадянства окремих держав більше не є підставою для втрати громадянства України. Водночас для осіб, які припинили громадянство раніше, чинне законодавство й надалі передбачає загальну процедуру його поновлення. Саме цю невідповідність і пропонується усунути.

Що саме пропонує законопроєкт № 15410

Законопроєкт передбачає кілька важливих нововведень. Не потрібно буде повертатися на постійне проживання в Україну. Сьогодні стаття 10 Закону «Про громадянство України» передбачає, що особа, яка після припинення громадянства України набула іноземне громадянство, може поновитися у громадянстві лише після повернення в Україну на постійне проживання.

Законопроєкт №15410 пропонує встановити виняток. Якщо особа: раніше перебувала у громадянстві України, зараз є громадянином держави, громадяни якої можуть набувати громадянство України у спрощеному порядку, подала заяву про поновлення, подала декларацію про визнання себе громадянином України, вона зможе бути зареєстрована громадянином України незалежно від того, проживає постійно за кордоном чи перебуває в Україні.

Для таких осіб діятиме окрема процедура

Проєкт також пропонує скоригувати статтю 10 Закону. Із загальної процедури поновлення пропонується виключити декларацію про визнання себе лише громадянином України. Натомість для відповідної категорії осіб запроваджується окремий спеціальний порядок, який буде врегульований статтею 10¹ Закону.

Ще одна принципова зміна стосується вимог, які сьогодні застосовуються до осіб, що набувають громадянство України. Як зазначено у пояснювальній записці, для колишніх громадян України, які хочуть поновити громадянство, пропонується не застосовувати вимоги щодо: складання іспиту з основ Конституції України, складання іспиту з історії України, підтвердження рівня володіння державною мовою. Автори документа пояснюють це тим, що такі особи вже перебували у громадянстві України та мають стійкий правовий і історичний зв’язок із державою.

Хто зможе скористатися спрощеним порядком

Запропоновані зміни не стосуватимуться всіх колишніх громадян України. Спрощена процедура поширюватиметься лише на осіб, які є громадянами держав, громадяни яких можуть набувати громадянство України у спрощеному порядку. Перелік таких держав визначатиме Кабінет Міністрів України. При його формуванні, як і зараз, враховуватимуться, зокрема, членство держави в Європейському Союзі та застосування нею санкцій проти Росії у зв’язку зі збройною агресією проти України.

Чому це не означає автоматичне повернення громадянства всім охочим

Попри суттєве спрощення процедури, законопроєкт не передбачає автоматичного поновлення громадянства. Особи, які бажають скористатися новими правилами, повинні подати відповідну заяву та пройти перевірку на відсутність підстав, визначених законом, які унеможливлюють набуття або поновлення громадянства України.

Крім того, законопроєкт не змінює спеціальних правил щодо осіб, які мають громадянство держави-агресора або інших держав, громадяни яких не можуть набувати громадянство України у спрощеному порядку. Для них продовжуватимуть діяти додаткові вимоги щодо припинення іноземного громадянства.

У разі ухвалення законопроєкту колишні громадяни України, які сьогодні проживають за кордоном і є громадянами визначених держав, отримають можливість поновити українське громадянство без необхідності оформлювати переїзд до України на постійне проживання та проходити повторні іспити з Конституції, історії України і державної мови.

Таким чином законопроєкт №15410 фактично продовжує реформу, розпочату після запровадження інституту множинного громадянства, та спрямований на спрощення повернення до українського громадянства осіб, які вже мали стійкий правовий зв’язок із державою.

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