В Україні хочуть запровадити нову пам'ятну дату для вшанування захисників Луганського аеропорту

Як зазначається, документ розроблено з метою належного державного вшанування захисників Луганського аеропорту, увічнення пам'яті військовослужбовців, добровольців та інших учасників його оборони, збереження історичної пам'яті про одну з ключових оборонних операцій другої фази збройної агресії РФ проти України, а також патріотичного виховання громадян.

Автори законодавчої ініціативи нагадують, що оборона Луганського аеропорту тривала 146 днів — з 8 квітня до 31 серпня 2014 року — і стала однією з найдовших оборонних операцій другої фази російської агресії проти України.

В обороні аеропорту брали участь військовослужбовці понад десяти підрозділів Збройних Сил України та інших військових формувань із різних регіонів держави. Значну частину цього часу українські захисники перебували майже в повному оточенні, а забезпечення гарнізону тривалий час здійснювалося виключно повітряним шляхом.

За даними, наведеними у пояснювальній записці, під час оборони Луганського аеропорту та суміжних операцій загинуло щонайменше 196 українських військовослужбовців. Також зазначається, що бої за летовище стали одним із перших прикладів організованого спротиву російській агресії та засвідчили участь регулярних військ РФ у бойових діях на території України ще у 2014 році.

Очікується, що ухвалення постанови сприятиме державному вшануванню захисників Луганського аеропорту, збереженню історичної пам'яті про одну з ключових оборонних операцій російсько-української війни та розвитку державної політики у сфері національної пам'яті.

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