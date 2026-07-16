  1. В Україні

В Україні хочуть запровадити нову пам'ятну дату для вшанування захисників Луганського аеропорту

16:20, 16 липня 2026 95
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
До Верховної Ради внесли проєкт про встановлення Дня вшанування захисників Луганського аеропорту, який пропонують відзначати 31 серпня.
В Україні хочуть запровадити нову пам'ятну дату для вшанування захисників Луганського аеропорту
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні пропонують запровадити нову пам'ятну дату — День вшанування захисників Луганського аеропорту. Відзначати його планують щороку 31 серпня — у день завершення 146-денної оборони летовища у 2014 році.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

До Верховної Ради внесли проєкт про встановлення Дня вшанування захисників Луганського аеропорту №15411.

Як зазначається, документ розроблено з метою належного державного вшанування захисників Луганського аеропорту, увічнення пам'яті військовослужбовців, добровольців та інших учасників його оборони, збереження історичної пам'яті про одну з ключових оборонних операцій другої фази збройної агресії РФ проти України, а також патріотичного виховання громадян.

Автори законодавчої ініціативи нагадують, що оборона Луганського аеропорту тривала 146 днів — з 8 квітня до 31 серпня 2014 року — і стала однією з найдовших оборонних операцій другої фази російської агресії проти України.

В обороні аеропорту брали участь військовослужбовці понад десяти підрозділів Збройних Сил України та інших військових формувань із різних регіонів держави. Значну частину цього часу українські захисники перебували майже в повному оточенні, а забезпечення гарнізону тривалий час здійснювалося виключно повітряним шляхом.

За даними, наведеними у пояснювальній записці, під час оборони Луганського аеропорту та суміжних операцій загинуло щонайменше 196 українських військовослужбовців. Також зазначається, що бої за летовище стали одним із перших прикладів організованого спротиву російській агресії та засвідчили участь регулярних військ РФ у бойових діях на території України ще у 2014 році.

Очікується, що ухвалення постанови сприятиме державному вшануванню захисників Луганського аеропорту, збереженню історичної пам'яті про одну з ключових оборонних операцій російсько-української війни та розвитку державної політики у сфері національної пам'яті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 
 
 
Верховна Рада України військові Україна Луганськ війна

Популярні новини

Парламент підтримав призначення Дениса Маслова міністром юстиції

Парламент підтримав призначення Дениса Маслова міністром юстиції

16:10, 16 липня 2026 435
За підроблені ветеринарні препарати можуть запровадити довічне ув'язнення — проєкт закону

За підроблені ветеринарні препарати можуть запровадити довічне ув'язнення — проєкт закону

12:38, 16 липня 2026 922
Чи має повнолітній син загиблого військовослужбовця право на виплату без статусу утриманця: що вирішив суд

Чи має повнолітній син загиблого військовослужбовця право на виплату без статусу утриманця: що вирішив суд

13:32, 16 липня 2026 1k
Прокурора Луганської спецпрокуратури Олега Погрібного звільнили за зв’язки з фігурантом справи та брехню в декларації доброчесності

Прокурора Луганської спецпрокуратури Олега Погрібного звільнили за зв’язки з фігурантом справи та брехню в декларації доброчесності

15:00, 16 липня 2026 673
ВРП звільнила суддю Андрія Поліщука за дисциплінарний проступок

ВРП звільнила суддю Андрія Поліщука за дисциплінарний проступок

11:55, 16 липня 2026 1k
ВС відмовив співвласникам у поверненні підвального приміщення, яке продали на електронних торгах у Києві

ВС відмовив співвласникам у поверненні підвального приміщення, яке продали на електронних торгах у Києві

11:08, 16 липня 2026 1k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ВРП вимагає від адвокатури провести з'їзд для обрання двох членів Ради

У Вищій раді правосуддя заявили, що відсутність адвокатів у складі Ради загрожує роботі органу.

Прокурора Луганської спецпрокуратури Олега Погрібного звільнили за зв’язки з фігурантом справи та брехню в декларації доброчесності

ВРП звільнила прокурора Олега Погрібного за позаслужбові зв’язки та недостовірну декларацію доброчесності.

Демобілізація для контрактників, дистанційне ВЛК та грошове забезпечення пораненим до самого звільнення: які зміни пропонують у ВР

Чи може військовослужбовець розрахувати на фінансову стабільність, якщо лікування триває понад рік: ініціатива пропонує збереження грошового забезпечення до моменту звільнення, незалежно від терміну реабілітації.

Верховний Суд розмежував пеню та проценти за аванс у справі про постачання товарів для ЗСУ

Верховний Суд повернув на перегляд справу про стягнення процентів за передплату оборонної продукції.

Капітальний ремонт житла, облаштування пандусів і ремонт укриттів не підпадають під звільнення від ПДВ

ДПС пояснила, у яких випадках капітальний ремонт житла, облаштування пандусів і ремонт укриттів не підпадають під звільнення від ПДВ, навіть якщо роботи фінансуються з бюджету.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]