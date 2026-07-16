В Україні хочуть запровадити нову пам'ятну дату для вшанування захисників Луганського аеропорту
16:20, 16 липня 2026 95
До Верховної Ради внесли проєкт про встановлення Дня вшанування захисників Луганського аеропорту, який пропонують відзначати 31 серпня.
В Україні пропонують запровадити нову пам'ятну дату — День вшанування захисників Луганського аеропорту. Відзначати його планують щороку 31 серпня — у день завершення 146-денної оборони летовища у 2014 році.
До Верховної Ради внесли проєкт про встановлення Дня вшанування захисників Луганського аеропорту №15411.