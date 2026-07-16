Віталій Кім став новим міністром у справах ветеранів

Парламент призначив голову Миколаївської ОВА очільником Міністерства у справах ветеранів.

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Новим міністром у справах ветеранів України став голова Миколаївської обласної держадміністрації Віталій Кім.

Верховна Рада підтримала призначення Віталія Кіма на посаду очільника Мінветеранів у складі нового Кабміну.

Міністерство у справах ветеранів із вересня 2024 року очолює Наталія Калмикова. Вона змінила на посаді Юлію Лапутіну, а до призначення працювала заступницею міністра оборони з питань соціального розвитку.

Віталій Кім — український державний діяч і підприємець, із листопада 2020 року очолює Миколаївську обласну державну адміністрацію, а з початку повномасштабного вторгнення РФ є очільником Миколаївської обласної військової адміністрації. До приходу в політику займався підприємницькою діяльністю, а у 2019 році очолював штаб партії «Слуга народу» на Миколаївщині.

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада проголосувала за відставку Кабмінуна чолі з Юлією Свириденко. Після цього всі члени уряду набули статусу виконувачів обов'язків до призначення нового складу уряду.

16 липня Верховна Рада підтримала проєкт постанови про призначення Сергія Корецького прем'єр-міністром України.

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