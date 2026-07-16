ВРП вимагає від адвокатури провести з'їзд для обрання двох членів Ради

У Вищій раді правосуддя заявили, що відсутність адвокатів у складі Ради загрожує роботі органу.

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Вища рада правосуддя звернулася до Національної асоціації адвокатів України та Ради адвокатів України з вимогою негайно вжити заходів для проведення з’їзду адвокатів України та обрання двох членів ВРП за квотою адвокатури.

Відсутність представників адвокатської спільноти у складі Ради вже понад чотири роки створює серйозні ризики для стабільної роботи ключового органу суддівського врядування.

Згідно зі статтею 131 Конституції України, з’їзд адвокатів України є одним із суб’єктів формування Вищої ради правосуддя та зобов’язаний обрати двох її членів. Ця участь адвокатури забезпечує професійний баланс у складі конституційного органу, враховуючи практичний досвід адвокатів у забезпеченні доступу до правосуддя, дотриманні процесуальних гарантій та захисті прав людини.

Як наголошує ВРП, обрання членів Ради з’їздом адвокатів — це не право, а конституційний обов’язок адвокатури. Конституція не передбачає можливості відмови чи довільного відкладення виконання цієї функції. Тривале вакантне становище двох посад членів ВРП суперечить принципу інституційної безперервності діяльності органів державної влади, на якому акцентує Конституційний Суд України у рішенні № 2-р/2020.

Неповний склад Ради (з 21 передбаченого члена) створює постійні ризики для забезпечення кворуму, збільшує навантаження на діючих членів, уповільнює розгляд кадрових і дисциплінарних проваджень щодо суддів, а також гальмує вирішення питань суддівської кар’єри. Кожен суддя чи прокурор має право на розгляд його справи повним конституційно визначеним складом органу.

Особливо критичною ситуація стане найближчим часом: у серпні 2026 року закінчується строк повноважень трьох членів ВРП, а в січні 2027 року — ще восьми членів, обраних з’їздом суддів. Це може суттєво послабити інституційну спроможність Ради.

У Звіті Європейської комісії щодо України за 2025 рік підкреслено, що НААУ досі не оголосила конкурс на вакантні посади членів ВРП за своєю квотою. Європейські партнери наполягають на оновленні органів адвокатського самоврядування відповідно до європейських стандартів прозорості та демократичності.

«Після формування таких органів невідкладно має бути проведено з’їзд адвокатів України для обрання членів Вищої ради правосуддя за квотою адвокатури», — зазначається у зверненні ВРП.

Органи адвокатського самоврядування пояснюють зволікання воєнним станом та безпековою ситуацією. Однак, на переконання Вищої ради правосуддя, таке обґрунтування є недостатнім. Чинне законодавство не містить жодних заборон на проведення з’їздів органів професійного самоврядування в умовах воєнного стану. Запровадження цього режиму не припиняє діяльність адвокатури та не звільняє її від виконання конституційних і законодавчих повноважень.

Інші суб’єкти формування ВРП уже неодноразово проводили відповідні з’їзди та конференції після 24 лютого 2022 року:

ХІХ позачерговий з’їзд суддів України (січень 2023) обрав 8 членів Ради;

Всеукраїнська конференція прокурорів (лютий 2023) обрала 2 членів;

З’їзди представників юридичних вишів та наукових установ проводилися у 2022–2023 роках.

У 2026 році судді, прокурори та науковці також визначили дати чергових з’їздів. Це свідчить, що воєнний стан не є перешкодою для виконання таких процедур.

Вища рада правосуддя закликає НААУ та Раду адвокатів України:

Невідкладно реалізувати рекомендації Європейської комісії щодо реформування адвокатури.

Забезпечити прозоре, демократичне формування органів адвокатського самоврядування.

У найкоротший строк провести з’їзд адвокатів України та обрати двох членів ВРП.

«Своєчасне обрання членів Вищої ради правосуддя за квотою з’їзду адвокатів України є необхідним кроком для забезпечення її безперебійної діяльності, професійного балансу у складі Ради та належного виконання конституційних повноважень», — підкреслює ВРП.

У умовах воєнного стану всі державні органи та інститути професійного самоврядування зобов’язані діяти максимально відповідально. Подальше зволікання з проведенням з’їзду адвокатів створює неприпустимі ризики для стабільності системи суддівського врядування та ефективності правосуддя в Україні.

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