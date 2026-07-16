  1. Публікації
  2. / Суд інфо

ВРП вимагає від адвокатури провести з'їзд для обрання двох членів Ради

16:00, 16 липня 2026 184
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Вищій раді правосуддя заявили, що відсутність адвокатів у складі Ради загрожує роботі органу.
ВРП вимагає від адвокатури провести з'їзд для обрання двох членів Ради
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя звернулася до Національної асоціації адвокатів України та Ради адвокатів України з вимогою негайно вжити заходів для проведення з’їзду адвокатів України та обрання двох членів ВРП за квотою адвокатури.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Відсутність представників адвокатської спільноти у складі Ради вже понад чотири роки створює серйозні ризики для стабільної роботи ключового органу суддівського врядування.

Згідно зі статтею 131 Конституції України, з’їзд адвокатів України є одним із суб’єктів формування Вищої ради правосуддя та зобов’язаний обрати двох її членів. Ця участь адвокатури забезпечує професійний баланс у складі конституційного органу, враховуючи практичний досвід адвокатів у забезпеченні доступу до правосуддя, дотриманні процесуальних гарантій та захисті прав людини.

Як наголошує ВРП, обрання членів Ради з’їздом адвокатів — це не право, а конституційний обов’язок адвокатури. Конституція не передбачає можливості відмови чи довільного відкладення виконання цієї функції. Тривале вакантне становище двох посад членів ВРП суперечить принципу інституційної безперервності діяльності органів державної влади, на якому акцентує Конституційний Суд України у рішенні № 2-р/2020.

Неповний склад Ради (з 21 передбаченого члена) створює постійні ризики для забезпечення кворуму, збільшує навантаження на діючих членів, уповільнює розгляд кадрових і дисциплінарних проваджень щодо суддів, а також гальмує вирішення питань суддівської кар’єри. Кожен суддя чи прокурор має право на розгляд його справи повним конституційно визначеним складом органу.

Особливо критичною ситуація стане найближчим часом: у серпні 2026 року закінчується строк повноважень трьох членів ВРП, а в січні 2027 року — ще восьми членів, обраних з’їздом суддів. Це може суттєво послабити інституційну спроможність Ради.

У Звіті Європейської комісії щодо України за 2025 рік підкреслено, що НААУ досі не оголосила конкурс на вакантні посади членів ВРП за своєю квотою. Європейські партнери наполягають на оновленні органів адвокатського самоврядування відповідно до європейських стандартів прозорості та демократичності.

«Після формування таких органів невідкладно має бути проведено з’їзд адвокатів України для обрання членів Вищої ради правосуддя за квотою адвокатури», — зазначається у зверненні ВРП.

Органи адвокатського самоврядування пояснюють зволікання воєнним станом та безпековою ситуацією. Однак, на переконання Вищої ради правосуддя, таке обґрунтування є недостатнім. Чинне законодавство не містить жодних заборон на проведення з’їздів органів професійного самоврядування в умовах воєнного стану. Запровадження цього режиму не припиняє діяльність адвокатури та не звільняє її від виконання конституційних і законодавчих повноважень.

Інші суб’єкти формування ВРП уже неодноразово проводили відповідні з’їзди та конференції після 24 лютого 2022 року:

ХІХ позачерговий з’їзд суддів України (січень 2023) обрав 8 членів Ради;

Всеукраїнська конференція прокурорів (лютий 2023) обрала 2 членів;

З’їзди представників юридичних вишів та наукових установ проводилися у 2022–2023 роках.

У 2026 році судді, прокурори та науковці також визначили дати чергових з’їздів. Це свідчить, що воєнний стан не є перешкодою для виконання таких процедур.

Вища рада правосуддя закликає НААУ та Раду адвокатів України:

Невідкладно реалізувати рекомендації Європейської комісії щодо реформування адвокатури.

Забезпечити прозоре, демократичне формування органів адвокатського самоврядування.

У найкоротший строк провести з’їзд адвокатів України та обрати двох членів ВРП.

«Своєчасне обрання членів Вищої ради правосуддя за квотою з’їзду адвокатів України є необхідним кроком для забезпечення її безперебійної діяльності, професійного балансу у складі Ради та належного виконання конституційних повноважень», — підкреслює ВРП.

У умовах воєнного стану всі державні органи та інститути професійного самоврядування зобов’язані діяти максимально відповідально. Подальше зволікання з проведенням з’їзду адвокатів створює неприпустимі ризики для стабільності системи суддівського врядування та ефективності правосуддя в Україні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НААУ ВРП адвокатура РАУ

Популярні новини

Парламент підтримав призначення Дениса Маслова міністром юстиції

Парламент підтримав призначення Дениса Маслова міністром юстиції

16:10, 16 липня 2026 424
За підроблені ветеринарні препарати можуть запровадити довічне ув'язнення — проєкт закону

За підроблені ветеринарні препарати можуть запровадити довічне ув'язнення — проєкт закону

12:38, 16 липня 2026 911
Чи має повнолітній син загиблого військовослужбовця право на виплату без статусу утриманця: що вирішив суд

Чи має повнолітній син загиблого військовослужбовця право на виплату без статусу утриманця: що вирішив суд

13:32, 16 липня 2026 1k
Прокурора Луганської спецпрокуратури Олега Погрібного звільнили за зв’язки з фігурантом справи та брехню в декларації доброчесності

Прокурора Луганської спецпрокуратури Олега Погрібного звільнили за зв’язки з фігурантом справи та брехню в декларації доброчесності

15:00, 16 липня 2026 668
ВРП звільнила суддю Андрія Поліщука за дисциплінарний проступок

ВРП звільнила суддю Андрія Поліщука за дисциплінарний проступок

11:55, 16 липня 2026 1k
ВС відмовив співвласникам у поверненні підвального приміщення, яке продали на електронних торгах у Києві

ВС відмовив співвласникам у поверненні підвального приміщення, яке продали на електронних торгах у Києві

11:08, 16 липня 2026 1k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ВРП вимагає від адвокатури провести з'їзд для обрання двох членів Ради

У Вищій раді правосуддя заявили, що відсутність адвокатів у складі Ради загрожує роботі органу.

Прокурора Луганської спецпрокуратури Олега Погрібного звільнили за зв’язки з фігурантом справи та брехню в декларації доброчесності

ВРП звільнила прокурора Олега Погрібного за позаслужбові зв’язки та недостовірну декларацію доброчесності.

Демобілізація для контрактників, дистанційне ВЛК та грошове забезпечення пораненим до самого звільнення: які зміни пропонують у ВР

Чи може військовослужбовець розрахувати на фінансову стабільність, якщо лікування триває понад рік: ініціатива пропонує збереження грошового забезпечення до моменту звільнення, незалежно від терміну реабілітації.

Верховний Суд розмежував пеню та проценти за аванс у справі про постачання товарів для ЗСУ

Верховний Суд повернув на перегляд справу про стягнення процентів за передплату оборонної продукції.

Капітальний ремонт житла, облаштування пандусів і ремонт укриттів не підпадають під звільнення від ПДВ

ДПС пояснила, у яких випадках капітальний ремонт житла, облаштування пандусів і ремонт укриттів не підпадають під звільнення від ПДВ, навіть якщо роботи фінансуються з бюджету.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]