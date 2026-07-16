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Чи перебуває дитина за кордоном під час навчального року: в Україні запроваджують нову перевірку

15:44, 16 липня 2026 257
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Дані про школярів звірятимуть із реєстрами, щоб перевірити їхнє перебування за межами України.
Чи перебуває дитина за кордоном під час навчального року: в Україні запроваджують нову перевірку
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Кабмін оновив правила ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку. Відтепер частину інформації про дітей автоматично звірятимуть через державні реєстри, а Міністерство фінансів перевірятиме дані щодо перебування школярів за межами України під час навчального року. Також уряд уточнив порядок створення профілю дитини, ведення обліку в умовах воєнного стану та використання інформації з державних електронних ресурсів.

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Відповідні зміни передбачені постановою №935, якою внесено зміни до Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку, вихованців та учнів.

Мінфін перевірятиме перебування дітей за межами України

Однією з головних змін є новий механізм електронної інформаційної взаємодії між Міністерством освіти і науки та Міністерством фінансів.

Відтепер інформація про дітей шкільного віку, вихованців та учнів з автоматизованого комплексу менеджменту та Єдиної державної електронної бази з питань освіти, зокрема персональні дані, передаватиметься Мінфіну для перевірки перебування дитини за межами України протягом навчального року та виявлення розбіжностей у державних інформаційних системах, реєстрах і базах даних відповідно до Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат».

У разі виявлення розбіжностей Мінфін надаватиме Міністерству освіти і науки рекомендації щодо їх усунення. Після цього МОН має опрацювати такі рекомендації та повідомити Мінфін про результати їх розгляду.

Як зміниться створення профілю дитини

Постанова також деталізує порядок формування профілю дитини.

Під час створення профілю інформація про прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), дату та місце народження отримуватиметься з Державного реєстру актів цивільного стану громадян за запитом щодо серії та номера свідоцтва про народження.

Якщо така інформація відсутня або в реєстрі виявлено помилковий запис, ідентифікація дитини та пошук свідоцтва про народження можуть здійснюватися із використанням:

  • прізвища, власного імені та по батькові (за наявності);
  • дати народження;
  • реєстраційного номера облікової картки платника податків одного з батьків.

Крім того, інформація про громадянство дитини, а також про документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, автоматично отримуватиметься з Єдиного державного демографічного реєстру.

Якщо ж необхідних відомостей немає у державних реєстрах або в них містяться помилкові записи, відповідальний працівник закладу освіти вноситиме інформацію до профілю на підставі документів, поданих одним із батьків або законним представником дитини.

Особливості ведення обліку під час воєнного стану

Документ доповнює Порядок новою нормою щодо ведення обліку дітей, не охоплених навчанням.

Передбачено, що під час воєнного стану, а також протягом трьох місяців після його припинення або скасування збір, накопичення та обробка інформації, необхідної для ведення такого обліку, здійснюватимуться з урахуванням повноти та доступності інформації, яка міститься у державних електронних інформаційних ресурсах.

Які ще зміни передбачила постанова

Також уряд уточнив перелік відомостей, які використовуються для ведення обліку дітей. Зокрема, до нього включено реєстраційний номер облікової картки платника податків із Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (за наявності).

Крім цього, внесено зміни до пункту 13 Порядку. Вони застосовуватимуться починаючи з 1 вересня 2027 року.

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