Находится ли ребенок за границей во время учебного года: в Украине вводят новую проверку

Данные о школьниках будут сверять с государственными реестрами, чтобы проверить их пребывание за пределами Украины.

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Кабмин обновил правила ведения учета детей дошкольного и школьного возраста. Отныне часть информации о детях будет автоматически сверяться через государственные реестры, а Министерство финансов будет проверять данные о пребывании школьников за пределами Украины в течение учебного года. Также правительство уточнило порядок создания профиля ребенка, ведения учета в условиях военного положения и использования информации из государственных электронных ресурсов.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением №935, которым внесены изменения в Порядок ведения учета детей дошкольного, школьного возраста, воспитанников и учащихся.

Минфин будет проверять пребывание детей за пределами Украины

Одним из главных изменений является новый механизм электронного информационного взаимодействия между Министерством образования и науки и Министерством финансов.

Отныне информация о детях школьного возраста, воспитанниках и учащихся из автоматизированного комплекса менеджмента и Единой государственной электронной базы по вопросам образования, в частности персональные данные, будет передаваться Минфину для проверки пребывания ребенка за пределами Украины в течение учебного года и выявления расхождений в государственных информационных системах, реестрах и базах данных в соответствии с Законом Украины «О верификации и мониторинге государственных выплат».

В случае выявления расхождений Минфин будет предоставлять Министерству образования и науки рекомендации по их устранению. После этого МОН должно обработать такие рекомендации и сообщить Минфину о результатах их рассмотрения.

Как изменится создание профиля ребенка

Постановление также детализирует порядок формирования профиля ребенка.

При создании профиля информация о фамилии, собственном имени, отчестве (при наличии), дате и месте рождения будет получаться из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан по запросу относительно серии и номера свидетельства о рождении.

Если такая информация отсутствует или в реестре выявлена ошибочная запись, идентификация ребенка и поиск свидетельства о рождении могут осуществляться с использованием:

фамилии, собственного имени и отчества (при наличии);

даты рождения;

регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика одного из родителей.

Кроме того, информация о гражданстве ребенка, а также о документе, удостоверяющем личность и подтверждающем гражданство Украины, будет автоматически получаться из Единого государственного демографического реестра.

Если же необходимые сведения отсутствуют в государственных реестрах либо в них содержатся ошибочные записи, ответственный работник учебного заведения будет вносить информацию в профиль на основании документов, представленных одним из родителей или законным представителем ребенка.

Особенности ведения учета во время военного положения

Документ дополняет Порядок новой нормой относительно ведения учета детей, не охваченных обучением.

Предусмотрено, что во время военного положения, а также в течение трех месяцев после его прекращения или отмены сбор, накопление и обработка информации, необходимой для ведения такого учета, будут осуществляться с учетом полноты и доступности информации, содержащейся в государственных электронных информационных ресурсах.

Какие еще изменения предусматривает постановление

Также правительство уточнило перечень сведений, используемых для ведения учета детей. В частности, в него включен регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика из Государственного реестра физических лиц — налогоплательщиков (при наличии).

Кроме этого, внесены изменения в пункт 13 Порядка. Они будут применяться начиная с 1 сентября 2027 года.

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