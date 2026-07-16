Владимир Зеленский заявил, что необходимо полностью уничтожить позорные моменты «бусификации»

Будущему министру обороны придется заниматься не только армией, но и проблемами мобилизации и работы ТЦК.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что необходимо уничтожить позорные проявления так называемой «бусификации», одновременно признав, что найти механизм проведения мобилизационных мероприятий с должным уважением к людям непросто.

«Нужно уничтожить позорные моменты бусификации. Очень сложно найти механизм, чтобы это происходило с уважением. Но есть проблемы, которые необходимо решать», — сказал Глава государства во время пресс-конференции.

По словам Президента, при проведении мобилизационных мероприятий необходимо устранить случаи, которые вызывают общественное возмущение, одновременно обеспечив решение задач, связанных с комплектованием армии.

Владимир Зеленский добавил, что будущему министру обороны придется заниматься не только армией, но и проблемами мобилизации и работы ТЦК.

Глава государства также отметил, что одной из сильных сторон Игоря Клименко, кандидатуру которого рассматривают на пост главы Минобороны, может быть устранение позорных моментов во время мобилизации.

Также известно, что Михаил Федоров останется в команде Президента, его должность будет определена позже.

Напомним, в Верховную Раду внесли представление о назначении нового состава Кабмина.

Михаил Федоров подтвердил, что покидает пост министра обороны. Он подвел итог своей работы во главе оборонного ведомства.

Также сообщалось, что Игорь Клименко может возглавить Минобороны.

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