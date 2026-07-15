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Игорь Клименко может возглавить Минобороны: что известно о кадровых изменениях в правительстве

20:16, 15 июля 2026
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Михаил Федоров покинет должность министра обороны, а ряд министерств могут возглавить новые руководители.
Игорь Клименко может возглавить Минобороны: что известно о кадровых изменениях в правительстве
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Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания фракции «Слуга народа» сообщил депутатам, что внесет кандидатуру Игоря Клименко на должность министра обороны. Об этом сообщили народные депутаты после встречи фракции.

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По их словам, Михаил Федоров покинет должность министра обороны, а Игорь Клименко возглавит оборонное ведомство.

Кроме того, по информации народных депутатов, в новый состав правительства могут войти:

  • Всеволод Ченцов — вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции;
  • Виталий Ким — министр по делам ветеранов;
  • Денис Маслов — министр юстиции;
  • Виталий Безгин — министр общин и территорий;
  • Николай Калашник — министр инфраструктуры и восстановления;
  • Иван Выговский — министр внутренних дел.

Остальные члены правительства должны остаться на своих должностях.

Напомним, что Верховная Рада уволила Юлию Свириденко с должности премьер-министра Украины. Вместе с ней в отставку уходит весь состав Кабмина. 

По информации многочисленных источников, ее преемником станет Сергей Корецкий.

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правительство Кабинет Министров Украины оборона Минобороны

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