Игорь Клименко может возглавить Минобороны: что известно о кадровых изменениях в правительстве

Михаил Федоров покинет должность министра обороны, а ряд министерств могут возглавить новые руководители.

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Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания фракции «Слуга народа» сообщил депутатам, что внесет кандидатуру Игоря Клименко на должность министра обороны. Об этом сообщили народные депутаты после встречи фракции.

По их словам, Михаил Федоров покинет должность министра обороны, а Игорь Клименко возглавит оборонное ведомство.

Кроме того, по информации народных депутатов, в новый состав правительства могут войти:

Всеволод Ченцов — вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции;

Виталий Ким — министр по делам ветеранов;

Денис Маслов — министр юстиции;

Виталий Безгин — министр общин и территорий;

Николай Калашник — министр инфраструктуры и восстановления;

Иван Выговский — министр внутренних дел.

Остальные члены правительства должны остаться на своих должностях.

Напомним, что Верховная Рада уволила Юлию Свириденко с должности премьер-министра Украины. Вместе с ней в отставку уходит весь состав Кабмина.

По информации многочисленных источников, ее преемником станет Сергей Корецкий.

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