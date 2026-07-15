Дополнительный выходной еженедельно: кто из работников имеет право на оплачиваемый день отдыха

Этот выходной оплачивается в размере 50% от средней заработной платы работника.

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Работники в отдельных случаях имеют право на дополнительный свободный от работы день каждую неделю. Такие гарантии предусмотрены Кодексом законов о труде Украины.

Как разъяснили в Государственной службе Украины по вопросам труда, согласно статье 218 Кодекса законов о труде Украины, работникам, которые обучаются без отрыва от производства в аспирантуре, по их желанию в течение четырех лет обучения предоставляется один свободный от работы день в неделю.

За этот день работнику выплачивается оплата в размере 50% средней заработной платы.

Кроме того, законодательство предусматривает дополнительную возможность для аспирантов. В течение четвертого года обучения по их желанию может предоставляться еще один свободный от работы день в неделю, но уже без сохранения заработной платы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», украинские предприятия имеют право устанавливать дополнительные выходные дни для своих работников — это не противоречит трудовому законодательству. Об этом отмечают в Управлении инспекционной деятельности в Черкасской области, разъясняя распространенные вопросы работодателей и наемных работников.

Ключевой инструмент — коллективный договор. Именно в нем предприятие может предусмотреть меньшую норму продолжительности рабочего времени, чем общепринятые 40 часов в неделю. Важный нюанс: такое сокращение возможно за счет средств работодателя, без перекладывания финансовой нагрузки на работника.