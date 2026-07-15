Дополнительный выходной еженедельно: кто из работников имеет право на оплачиваемый день отдыха
Работники в отдельных случаях имеют право на дополнительный свободный от работы день каждую неделю. Такие гарантии предусмотрены Кодексом законов о труде Украины.
Как разъяснили в Государственной службе Украины по вопросам труда, согласно статье 218 Кодекса законов о труде Украины, работникам, которые обучаются без отрыва от производства в аспирантуре, по их желанию в течение четырех лет обучения предоставляется один свободный от работы день в неделю.
За этот день работнику выплачивается оплата в размере 50% средней заработной платы.
Кроме того, законодательство предусматривает дополнительную возможность для аспирантов. В течение четвертого года обучения по их желанию может предоставляться еще один свободный от работы день в неделю, но уже без сохранения заработной платы.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», украинские предприятия имеют право устанавливать дополнительные выходные дни для своих работников — это не противоречит трудовому законодательству. Об этом отмечают в Управлении инспекционной деятельности в Черкасской области, разъясняя распространенные вопросы работодателей и наемных работников.
Ключевой инструмент — коллективный договор. Именно в нем предприятие может предусмотреть меньшую норму продолжительности рабочего времени, чем общепринятые 40 часов в неделю. Важный нюанс: такое сокращение возможно за счет средств работодателя, без перекладывания финансовой нагрузки на работника.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.