Дополнительные выходные на работе: когда это законно и уменьшается ли зарплата

08:48, 3 февраля 2026
При каких условиях работодатель может устанавливать дополнительные дни отдыха и как это влияет на оплату труда.
Украинские предприятия имеют право устанавливать дополнительные выходные дни для своих работников — это не противоречит трудовому законодательству. Об этом отмечают в Управлении инспекционной деятельности в Черкасской области, разъясняя распространенные вопросы работодателей и наемных работников.

Как это работает на практике

Ключевой инструмент — коллективный договор. Именно в нем предприятие может предусмотреть меньшую норму продолжительности рабочего времени, чем общеустановленные 40 часов в неделю. Важный нюанс: такое сокращение возможно за счет средств работодателя, без переложения финансовой нагрузки на работника.

Зарплата при сокращенном рабочем времени

Если на предприятии установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, работник получает полную тарифную ставку или полный оклад. То есть дополнительные выходные не означают автоматического уменьшения зарплаты.

В то же время следует отличать это от неполного рабочего дня или недели. В таком случае оплата труда осуществляется пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки — это другая правовая модель организации труда.

Что стоит учесть работодателям и работникам

  • дополнительные выходные возможны только при надлежащем оформлении в коллективном договоре;
  • сокращенное рабочее время не равно неполному рабочему времени;
  • условия оплаты должны быть четко зафиксированы, чтобы избежать трудовых споров.

Вывод: дополнительные выходные — реальный и законный инструмент повышения баланса между работой и личной жизнью, но только при условии корректного правового оформления и прозрачных правил оплаты труда.

зарплата Гоструда трудовые отношения

Лента новостей

Блоги
Публикации
