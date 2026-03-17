17 марта — какой сегодня праздник и главные события

Ежегодно с 2016 года 17 марта в Украине отмечают День мобилизационного работника.

17 марта в Украине ежегодно отмечают День мобилизационного работника. Этот профессиональный праздник был учрежден в 2016 году в честь начала первой масштабной мобилизации 2014 года. Он посвящен специалистам, которые обеспечивают мобилизационную подготовку, комплектование войск и учет ресурсов для обороны государства.

Кроме того, в этот день отмечают Всемирный день социальной работы и День святого Патрика. Верующие также чтят память преподобного Алексея, мужа Божьего.

Исторические события 17 марта

1917 год — в Киеве создана Украинская Центральная Рада.

1917 год — в Петербурге украинская делегация во главе с Александром Лотоцким встретилась с премьер-министром России графом Львовым. Был принят меморандум с требованиями ввести украинский язык в государственных учреждениях Украины и освободить пленных галичан и буковинцев.

1939 год — на Верецком перевале в Карпатах поляки расстреляли от 500 до 600 пленных сечевиков, переданных им венграми.

1943 год — трагедия села Ремель, одно из крупнейших военных преступлений на территории Украины.

1945 год — под руководством генерала Павла Шандрука создан Украинский Национальный Комитет — политико-общественный центр, отстаивавший украинские интересы перед немецкими властями.

1951 год — Украинская повстанческая армия призвала США помочь ей в борьбе с СССР.

1972 год — в Киеве создан Институт книги и книгопечатания.

1995 год — Верховная Рада Украины приняла закон «Об Автономной Республике Крым», который подтверждал отсутствие должности «президента Крыма».

1995 год — на телеканале ICTV впервые вышел в эфир художественный канал «Территория А».

1999 год — началось производство автомобиля ЗАЗ-1103 «Славута».

2014 год — Европейский Союз ввел первые санкции против России из-за аннексии Крыма.

2023 год — Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Церковный праздник

17 марта церковь поминает преподобного Алексея, мужа Божия. Он родился в зажиточной римской семье. Его родители Евфимиан и Аглаида воспитали сына в христианской вере. В день собственной свадьбы Алексий решил посвятить жизнь Богу и тайно покинул дом.

Он отправился в Эдессу, где много лет жил как нищий, проводя время в молитве и покаянии. Люди уважали его за благочестие и милосердие и называли «человеком Божьим».

Впоследствии он вернулся в Рим, но не раскрыл родителям свою личность. Отец принял его как нищего и позволил жить под лестницей дворца. Там Алексей прожил еще 17 лет, терпя издевательства слуг и сохраняя смирение. Лишь после его смерти родители нашли письмо, в котором он раскрыл свое имя. После этого его похоронили с большой честью, а впоследствии канонизировали.

Именины

В этот день именины отмечают Виктор, Гавриил, Макар, Александр, Алексей и Павел.

