  1. Общество
  2. / В Украине

17 марта — какой сегодня праздник и главные события

09:23, 17 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Ежегодно с 2016 года 17 марта в Украине отмечают День мобилизационного работника.
Фото: objectiv.tv
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

17 марта в Украине ежегодно отмечают День мобилизационного работника. Этот профессиональный праздник был учрежден в 2016 году в честь начала первой масштабной мобилизации 2014 года. Он посвящен специалистам, которые обеспечивают мобилизационную подготовку, комплектование войск и учет ресурсов для обороны государства.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Кроме того, в этот день отмечают Всемирный день социальной работы и День святого Патрика. Верующие также чтят память преподобного Алексея, мужа Божьего.

Исторические события 17 марта

  • 1917 год — в Киеве создана Украинская Центральная Рада.
  • 1917 год — в Петербурге украинская делегация во главе с Александром Лотоцким встретилась с премьер-министром России графом Львовым. Был принят меморандум с требованиями ввести украинский язык в государственных учреждениях Украины и освободить пленных галичан и буковинцев.
  • 1939 год — на Верецком перевале в Карпатах поляки расстреляли от 500 до 600 пленных сечевиков, переданных им венграми.
  • 1943 год — трагедия села Ремель, одно из крупнейших военных преступлений на территории Украины.
  • 1945 год — под руководством генерала Павла Шандрука создан Украинский Национальный Комитет — политико-общественный центр, отстаивавший украинские интересы перед немецкими властями.
  • 1951 год — Украинская повстанческая армия призвала США помочь ей в борьбе с СССР.
  • 1972 год — в Киеве создан Институт книги и книгопечатания.
  • 1995 год — Верховная Рада Украины приняла закон «Об Автономной Республике Крым», который подтверждал отсутствие должности «президента Крыма».
  • 1995 год — на телеканале ICTV впервые вышел в эфир художественный канал «Территория А».
  • 1999 год — началось производство автомобиля ЗАЗ-1103 «Славута».
  • 2014 год — Европейский Союз ввел первые санкции против России из-за аннексии Крыма.
  • 2023 год — Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Церковный праздник

17 марта церковь поминает преподобного Алексея, мужа Божия. Он родился в зажиточной римской семье. Его родители Евфимиан и Аглаида воспитали сына в христианской вере. В день собственной свадьбы Алексий решил посвятить жизнь Богу и тайно покинул дом.

Он отправился в Эдессу, где много лет жил как нищий, проводя время в молитве и покаянии. Люди уважали его за благочестие и милосердие и называли «человеком Божьим».

Впоследствии он вернулся в Рим, но не раскрыл родителям свою личность. Отец принял его как нищего и позволил жить под лестницей дворца. Там Алексей прожил еще 17 лет, терпя издевательства слуг и сохраняя смирение. Лишь после его смерти родители нашли письмо, в котором он раскрыл свое имя. После этого его похоронили с большой честью, а впоследствии канонизировали.

Именины

В этот день именины отмечают Виктор, Гавриил, Макар, Александр, Алексей и Павел.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

мобилизация какой сегодня праздник свято

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Как не потерять право на отсрочку: Верховный Суд рассказал, в каких случаях суд признает призыв законным

Верховный Суд обнародовал ключевые кейсы относительно невозможности обжалования повесток и тонкостей мобилизации лиц в возрасте до 25 лет.

Григорий Усик: Аудит ГСА должен разграничить полномочия между Администрацией и ВСП

От неудовлетворительной оценки до проверки: ВСП проведет функциональный аудит ГСА.

БП ВС: ВСП может отказать в назначении судьи из-за сомнения в добропорядочности даже несмотря на рекомендацию ВККС

Большая Палата Верховного Суда подтвердила, что рекомендация ВККС не гарантирует назначения судьи — ВСП может отказать из-за обоснованного сомнения в добропорядочности кандидата.

Военный споткнулся с автоматом и застрелил побратима: почему суд в Харькове признал солдата виновным в неосторожном убийстве

Суд признал солдата виновным в убийстве и удовлетворил гражданский иск вдовы погибшего.

Поездки в РФ, коммунальные долги и нулевые доходы: подробности специальных заседаний ВККС и ГРМЕ

Пятнадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]